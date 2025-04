Heftige Hamann-Kritik an BVB-Star Brandt

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

BVB-Star Julian Brandt muss Kritik einstecken

Borussia Dortmund rehabilitierte sich nach der Königsklassen-Klatsche beim FC Barcelona (0:4) am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern. 2:2 hieß es nach 90 Minuten in der Münchner Arena. Eine Szene um BVB-Star Julian Brandt ärgerte TV-Experte Dietmar Hamann anschließend aber deutlich.

Anlass war die Szene vor dem Ausgleich des FC Bayern zum zwischenzeitlichen 1:1: Serge Gnabry dribbelte auf dem linken Flügel zunächst mühelos an Julian Brandt vorbei. Julian Ryerson blieb anschließend ebenfalls zu passiv. Gnabry nutzte diesen Umstand aus und legte auf Thomas Müller quer. Müller bediente prompt Raphael Guerreiro, der in der 65. Minute gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund traf.

Dietmar Hamann ging anschließend bei "Sky90" hart mit Brandt ins Gericht.

"Du führst in München, [...] dir steht das Wasser bis zum Hals, du hast gerade vier [Tore] in Barcelona bekommen, hast dich von der Champions League verabschiedet und dann schaut er dem Gnabry hinterher. Dann geht er nicht einmal in die Mitte, dass er noch mal mithelfen kann", kritisierte der TV-Experte und warf dem BVB-Profi vor: "Er hat kein Interesse, der Mannschaft zu helfen."

BVB holt Remis beim FC Bayern

Hamann erinnerte in diesem Zusammenhang an seine eigene aktive Karriere zurück. "Ich habe mal vor 30 Jahren in Stuttgart gespielt, da hat der Kahn den Herzog mal durchgeschüttelt, wo der Andi gar nichts dafür konnte. […] Mich wundert's, dass da nicht mal einer von der Mannschaft hingeht - auch auf dem Feld, wenn so etwas passiert - und sagt: 'Willst du uns nicht mal helfen?'", sagte der 51-Jährige.

Doch damit nicht genug. "Mich wundert's, dass er da noch zehn oder 15 Minuten weitergespielt hat, bevor er rauskommt. Den hätte ich sofort ausgewechselt. Das ist für mich überhaupt kein Thema", legte Hamann gegen Brandt nach.

Brandt ging im Duell gegen den FC Bayern in der 70. Minute für Felix Nmecha vom Platz. Nachdem der deutsche Rekordmeister zwischenzeitlich mit 2:1 führte, holte der BVB dank des Treffers von Waldemar Anton noch einen Punkt.