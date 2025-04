Kane-Kritik: "Schlechte Phase" und "Formkrise"

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Harry Kane trifft gerade nicht so oft, wie man das von ihm kennt

Ex-Bundesliga-Stürmer Nils Petersen sieht Bayern-Goalgetter Harry Kane in einer kleinen Tor- und Form-Krise.

Bayerns Top-Stürmer Harry Kane ist aktuell nicht in Bestform. Das zeigte sich auch in den vergangenen beiden Partien gegen Inter (1:2) und Borussia Dortmund (2:2).

"Weil er die letzten Wochen nicht so getroffen hat, denkst du eine Sekunde länger darüber nach und sagst: 'Oh, hoffentlich geht der jetzt rein.' Allein dieser Gedanke ist schon schwierig", sagte Nils Petersen bei "Sky90".

Seine Analyse: "Kane hat aktuell einfach eine schlechte Phase." Kane komme gegen den BVB und auch gegen Inter zu "wunderbaren Abschlussaktionen", "da muss ein Tor fallen mit der Qualität - und die hat er aktuell halt nicht. Es ist schon eine kleine Formkrise, die er hat."

Von Spielern wie Kane, die immer wieder ihre Qualitäten bewiesen habe, erwarte man "jede Woche Tore", so Petersen.

"Dann ist es einfach nicht gut"

Aus Fansicht sei es schon "selbstverständlich, dass er in Augsburg und gegen Mainz trifft", so Petersen.

"Und wenn das bei den letzten acht Malen nur zweimal passiert, dann ist es einfach nicht gut. Zum Glück ist die tabellarische Situation so, dass keiner darüber redet, keiner darüber spricht. Aber gerade der ersten Großchance gegen Inter weint er am meisten hinterher."

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand hatte Kane in der ersten Halbzeit eine Großchance liegenlassen. Nach toller Vorarbeit von Michael Olise hätte Münchens Stürmerstar den Ball aus gut acht Metern nur noch mit seinem starken rechten Fuß im Tor unterbringen müssen. Doch der Schlenzer des auf links völlig freistehenden Engländers kam einem Tick zu ungenau - und prallte schließlich vom rechten Außenpfosten ins Toraus. Das einzige Bayern-Tor des Abends erzielte Thomas Müller.

Wiedergutmachung im Rückspiel gegen Inter?

In den vergangenen acht Bundesliga-Partien erzielte Kane nur zwei Treffer - gegen den FC St. Pauli und den FC Augsburg.

Petersen erklärte, wie ein Angreifer mit einer solchen Situation am besten umgeht.

"Du versuchst immer ein bisschen Stärke zu zeigen, aber Offensivspieler und Stürmer sind sensibel", sagte der langjährige Freiburg-Stürmer. "Du brauchst dieses Erfolgserlebnis am Wochenende, um dann wieder eine Woche Ruhe zu haben."

Für das Rückspiel in San Siro am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr, sport.de-Ticker) gelobt Kane Besserung: "Wir wissen genau, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen nach Mailand fahren und dort gewinnen. Wir müssen dran glauben, dass wir es drehen können."