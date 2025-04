Kleindienst schießt scharf gegen das eigene Team

IMAGO/Moritz Mueller

Tim Kleindienst (l.) verlor mit Gladbach gegen den SC Freiburg

Noch vor zwei Wochen träumte Borussia Mönchengladbach von der Rückkehr auf die ganz große internationale Bühne, rangierte nach 27 Bundesliga-Spieltagen nur zwei Zähler hinter einem Champions-League-Rang. Seit dem folgten ein 1:1 beim FC St. Pauli und jüngst das 1:2 zu Hause gegen den SC Freiburg, was die Fohlenelf wieder auf dem harten Boden der Realität zurückholte.

Borussia Mönchengladbach ist mittlerweile nur noch Siebter in der Tabelle, der SC Freiburg zog nach dem Sieg im direkten Duell wieder vorbei am VfL. Dessen Top-Torjäger und Nationalspieler Tim Kleindienst ärgerte sich nach der elften Saisonniederlage über große Defizite in Sachen Einstellung bei seinem eigenen Team und nahm kein Blatt mehr vor den Mund.

"Ich weiß nicht, ob hier manche schon so eine Zufriedenheit entwickeln, dass die Saison so weit ganz in Ordnung ist und wir das so ein bisschen ausplempern lassen. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt", wurde Kleindienst im "kicker" in sehr deutlichen Worten zitiert.

Mit dem Gefühl des sicheren Klassenerhalts im Rücken könnte die Fohlenelf eigentlich längst völlig losgelöst und befreit aufspielen. Stattdessen ließen die Gladbacher zuletzt die nötige Zielstrebigkeit vermissen, was ihnen zu Hause gegen den SC Freiburg gleich in mehreren Situationen zum Verhängnis wurde.

Kleindienst hadert mit Gladbacher Körpersprache

"Wir haben irgendwie eine Körpersprache, als wäre die Saison schon durch und es ginge um nichts mehr. Aber genau jetzt geht es um etwas, und genau jetzt sollten wir noch mal zwei Gänge hochfahren", betonte Stürmer Kleindienst, der selbst an den vergangenen sieben Spieltagen nur einen Treffer beisteuerte.

Die Leistung gegen Freiburg sei nach Ansicht des 29-Jährigen "noch lange nicht ausreichend gewesen, damit wir das Spiel hätten gewinnen können". Am kommenden Sonntag geht es um 17:30 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund für die Gladbacher in der Bundesliga gegen den nächsten direkten Konkurrenten um das internationale Geschäft.