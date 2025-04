Khedira nennt CL-Favoriten und warnt den FC Bayern

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Sami Khedira konnte die Champions League 2014 mit Real Madrid gewinnen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Sami Khedira sieht den FC Barcelona und Paris Saint-Germain in der Champions League als klare Titelfavoriten.

Im Interview mit dem "kicker" lobte der Weltmeister von 2014 dabei vor allem die Trainer beider Mannschaften: "Da ist eine Einheit auf dem Platz, und das ist der Verdienst von Hansi und seinem Trainerteam. Hansi hat die Mannschaft im Griff, er hat ihr Vertrauen geschenkt und ein funktionierendes Konzept an die Hand gegeben."

Ähnliches sagte der 38-Jährige auch über PSG-Coach Luis Enrique: "Er hat es geschafft, eine Einheit zu formen, deren Speed fast nicht zu übertreffen ist und die als Team gemeinsam arbeitet. Als ich nach dem Liverpool-Spiel (Achtelfinale; Anm. d. Red.) beim Jubeln in den Augen von Ousmane Dembélé sah, dachte ich: 'Okay, der meint es ernst in diesem Jahr'".

Khedira will den FC Bayern nicht abschreiben

Sowohl der FC Barcelona als auch Paris Saint-Germain sind für Khedira auch deshalb die Favoriten auf den Titel in der Champions League: "Barca und PSG schweben aktuell über allen anderen."

Trotzdem sieht der ehemalige Weltklasse-Sechser auch Inter Mailand im engeren Favoritenkreis. Die Italiener hatten das Hinspiel im Viertelfinale gegen den FC Bayern mit 2:1 gewonnen. Den deutschen Rekordmeister will Khedira dennoch nicht abschreiben: "Sie müssen vor allem kleine Fehler wie vor dem 1:2 verhindern, dürfen sich nicht locken lassen und sich in keiner Phase des Spiels zu sicher fühlen."

"Um Inter zu knacken, musst du sie immer wieder beschäftigen mit tiefen Laufwegen und schnellen Passpassagen. Du musst sie ständig stressen und in Bewegung bringen, wie es Deutschland beim 3:3 gegen Italien in der ersten Halbzeit gemacht hat. Dann sind sie verwundbar. Wenn sie in ihrer Ordnung bleiben können, weil du statisch spielst, hast du keine Chance gegen sie.