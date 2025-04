Medien: Schlechte Neuer-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer arbeitet beim FC Bayern an seinem Comeback

Der FC Bayern benötigt am Mittwochabend in der Champions League gegen Inter Mailand ein Comeback, um doch noch in das Halbfinale einzuziehen. Die Münchner müssen bei diesem Vorhaben wohl weiterhin auf Stammkeeper Manuel Neuer verzichten.

Wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, fehlt Manuel Neuer auch im Viertelfinal-Rückspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr im sport.de-Liveticker). Der Münchner Kapitän hatte sich Mitte März einen Muskelfaserriss zugezogen und ist seitdem zum Zuschauen verdammt.

Somit wird Jonas Urbig aller Voraussicht nach im San Siro das Tor des deutschen Rekordmeisters hüten. Der Winter-Neuzugang hatte bereits im Hinspiel in der vergangenen Woche zwischen den Pfosten gestanden. Für seine Leistung bei der 1:2-Heimpleite erhielt der Ex-Kölner die sport.de-Note 3,5.

FC Bayern braucht Comeback

Der FC Bayern benötigt gegen Inter Mailand ein Comeback, um doch noch in das Halbfinale der Champions League einzuziehen und den Traum von "Titel Dahoam" aufrecht zu erhalten.

"Bild" zufolge wäre Neuer bei den möglichen Halbfinal-Spielen des FC Bayern in der Königsklasse (29./30. April und 6./7. Mai) "sicher wieder dabei". Ein Einsatz des 39-Jährigen im kommenden Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) ist aktuell fraglich.

Wie "Sky" berichtet, sei ein Comeback am Wochenende darauf (26. April) gegen den 1. FSV Mainz 05 "realistisch".

Urbig mit Bewährungschance beim FC Bayern

Besonders bitter: Neuer hatte sich seinen Muskelfaserriss beim Jubeln im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen zugezogen.

So kommt Neuzugang Urbig in München derzeit unverhofft zum Zug. Der deutsche U21-Nationalkeeper wird in der kommenden Saison beim FC Bayern sicher Einsätze bekommen, wie Sportdirektor Christoph Freund unlängst noch einmal bei "Sky90" verriet. Dann geht Manuel Neuer in sein letztes Vertragsjahr beim FC Bayern.