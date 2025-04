Offene Zukunftsfrage bei Werder-Star geklärt

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Marvin Ducksch (2.v.r.) ist gesetzter Stammspieler bei Werder Bremen

Die Zukunft von Mittelstürmer Marvin Ducksch bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist bis auf Weiteres geklärt. Der Vertrag des Angreifers hat sich nach dem Einsatz am vergangenen Sonntag beim VfB Stuttgart (2:1) automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen des vereinsnahen Portals "Deichstube" wurde beim wichtigen Auswärtssieg in Stuttgart eine Vertragsklausel bei Marvin Ducksch aktiviert, wonach er automatisch eine weitere Saison Werder-Profi bleibt. Zuvor hatte Lizenzspielerleiter Peter Niemeyer die bevorstehende Verlängerung um ein weiteres Jahr bereits gegenüber der "Bild" bestätigt.

Weil der 31-Jährige beim 2:1-Erfolg im Ländle zum 25. Mal in der laufenden Bundesliga-Saison mindestens über 45 Minuten auf dem Platz stand, griff laut dem Medienbericht die vertraglich fixierte Klausel.

Sieben Tore und sieben Vorlagen steuerte der Angreifer in 27 Ligaeinsätzen bislang bei und hat damit großen Anteil an den Europapokal-Hoffnungen der Bremer. Nach dem 29. Spieltag steht Werder auf Rang neun, nur drei Punkte hinter dem SC Freiburg auf Platz sechs.

Dass der gebürtige Dortmunder auch tatsächlich in der Saison 2025/2026 weiter für Werder Bremen auf Torejagd gehen wird, scheint aber noch nicht endgültig in Stein gemeißelt zu sein. Zuletzt gab es immer wieder Wechselgerüchte, auch nach der Verlängerung scheint ein Abgang des Leistungsträgers nicht ausgeschlossen.

Ducksch trägt seit August 2021 das Werder-Trikot

Ducksch wechselte im August 2021 aus Hannover nach Bremen, schoss seinen neuen Klub in der ersten Saison zum Aufstieg in die Bundesliga und erlebte im November 2023 seinen persönlichen Aufstieg zum deutschen Nationalspieler. Insgesamt lief Ducksch für Bremen in 129 Pflichtspielen auf und erzielte 53 Tore.

Zuletzt bildete er gemeinsam mit Oliver Burke die Doppelspitze bei den Hansestädtern. Der Schotte wurde am letzten Sonntag mit dem ersten Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere zum gefeierten Helden der Bremer.