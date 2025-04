Offensiv-Duo vor HSV-Abschied?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Marco Richter (l.) ist in dieser Saison für den HSV am Ball

Der Hamburger SV muss angesichts der Tabellensituation in der 2. Bundesliga aktuell zweigleisig für die kommende Saison planen. Bei zwei HSV-Leihspielern soll sich inzwischen dennoch eine Tendenz abzeichnen.

Wie "Bild" berichtet, könnten Marco Richter und Adedire Mebude den Hamburger SV nach der laufenden Saison wieder verlassen. Das Offensiv-Duo habe "aller Voraussicht nach keine Zukunft in Hamburg über den Sommer hinaus", ordnet die Boulevardzeitung in diesem Zusammenhang ein.

Richter war bereits im vergangenen Sommer vom 1. FSV Mainz 05 zu den Rothosen gewechselt. Mebude folgte derweil im Winter vom belgischen Erstligist KVC Westerlo. Beide Leihverträge laufen jeweils zum Saisonende aus.

HSV hat angeblich Kaufoption bei Mebude

Der HSV soll bei Richter keine Kaufoption haben. Der 27 Jahre alte Mittelfeldmann könnte im Sommer ein gänzlich neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen, spekuliert "Bild". Im Fall von Mebude könnten die Hamburger angeblich für rund eine Million Euro zuschlagen.

Die Kaderplaner stehen aktuell vor der kniffligen Aufgabe, zweigleisig zu planen. Der HSV rangiert in der 2. Bundesliga aktuell mit 52 Punkten an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte. Die jüngste 2:4-Heimpleite gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig hat allerdings gezeigt, dass in der Hansestadt noch nicht die Korken knallen sollten.

Was HSV-Trainer Polzin nervt

"Mich nervt wirklich, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Art und Weise von Fußball auf den Platz zu bringen", kritisierte Trainer Merlin Polzin seine Mannschaft am Freitagabend.

Am kommenden Samstag muss der Hamburger SV auswärts beim FC Schalke 04 ran. Ein weiterer Ausrutscher sollte vermieden werden, damit das Ziel von der Rückkehr in die Bundesliga nicht auch im siebten Unterhaus-Jahr in Serie in Gefahr gerät.