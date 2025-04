Hummels-Comeback beim BVB? Effe wird deutlich

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Mats Hummels steht noch bis Ende Juni bei AS Rom unter Vertrag, wäre für die Klub-WM somit frei

Bei Borussia Dortmund läuft es in der Saison 2024/25 alles andere als nach Wunsch. Geht es nach Stefan Effenberg, muss der BVB im Sommer einen Schnitt im Kader machen und sich von mehreren Spielern trennen. Von der Idee eines Hummels-Comebacks hält er nichts.

"Ich glaube, dass es einen Umbruch geben muss, das ist ja klar", sagte Stefan Effenberg im "Doppelpass" von "Sport1". Der BVB solle die Leistungen mehrerer Stammkräfte umfassend analysieren, forderte der TV-Experte.

Namentlich nannte Effenberg Kapitän Emre Can sowie die Mittelfeldspieler Julian Brandt und Karim Adeyemi, die die BVB-Verantwortlichen auf den Prüfstand stellen sollen.

Von Borussia Dortmund wünscht sich Effenberg dabei klares und konsequentes Entscheiden und Handeln. "Dann musst du dich hinsetzen, ehrlich sein auch im Umgang mit den Spielern und sagen: Wir trennen uns von euch."

Im "Doppelpass" bekam vor allem Brandt vom "Tiger" sein Fett weg. Dessen lasches Abwehrverhalten gegen Bayern-Spieler Serge Gnabry vor dem 1:1-Ausgleich der Münchner im Klassiker am Samstagabend brachte Effenberg zum Brodeln.

"Von Brandt - das ist ja gar kein Zweikampfverhalten, das ist ja wie in so einem Vorbereitungsspiel: Ich will mich nicht verletzen, ich geh' lieber nicht hin", ätzte der frühere Bayern-Kapitän. Brandts Zweikampfverhalten habe "nichts mit einem Klassiker oder einem Topspiel in der Bundesliga zu tun".

Hummels für den BVB zur Klub-WM? "Dann lieber junge Spieler"

Dass Niko Kovac Anlaufzeit gebraucht hat, um in Dortmund einigermaßen Struktur reinzubringen - dafür hat Effenberg Verständnis. Um die Mannschaft wirklich weiterzuentwickeln brauche der Trainer zudem eine komplette Sommervorbereitung, so der 56-Jährige.

Effenberg äußerte sich auch zu Gerüchten, der BVB könne für die Klub-WM im Sommer Mats Hummels kurzzeitig noch einmal unter Vertrag nehmen. Der Vize-Europameister von 1992 hält nichts von der Idee: "Dann gib lieber denen, die hinten dran sind oder jungen Spielern die Möglichkeit bei der Klub-WM oder für die neue Saison."

Zustimmung erhielt Effenberg in der Runde von Alexander Zickler. "Der BVB muss ja Nachwuchsspieler haben in der U23, denen man eine Plattform geben kann", sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer.