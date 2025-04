Mindestens ein Treffen zwischen RB und Fabregas?

IMAGO/Antonio Saia/LaPresse

Cesc Fabregas steht bei Como Calcio noch bis 2028 unter Vertrag

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Cesc Fabregas kurbelt bei Italien-Aufsteiger Como Calcio seine Trainer-Karriere an. Medienberichten zufolge steht er nun sogar bei Bundesliga-Vertreter RB Leipzig ganz oben auf dem Wunschzettel. Inzwischen hat der Spanier erstmals auf die Gerüchte reagiert.

Die Spekulationen um einen Wechsel von Cesc Fabregas zu RB Leipzig reißen nicht ab. Obgleich Transfer-Experte Fabrizio Romano jüngst betonte, der Jung-Trainer werde bei seinem jetzigen Arbeitgeber Como Calcio bleiben, hat die "Sport Bild" erfahren: Eine Absage soll Fabregas in Richtung RB Leipzig noch nicht übermittelt haben.

Mindestens ein Treffen soll zwischen den Vertretern von RB Leipzig und dem Fabregas-Lager bereits stattgefunden haben. Die Sachsen hätten nach wie vor die Absicht, mit dem 37-Jährigen in Verhandlungen zu treten, um über einen Wechsel im Sommer zu sprechen, heißt es.

Inwiefern Fabregas an einer Unterschrift beim Bundesligisten interessiert ist, bleibt allerdings abzuwarten. Erst kürzlich hatte der Como-Coach gegenüber "Bild" die Spekulationen kurz und knapp abgewiegelt. "Mein voller Fokus liegt auf Como. Ich bin hier sehr glücklich", stellte er klar.

Angesprochen darauf, dass ihm in seiner Vita von den internationalen Top-Ligen nur die deutsche fehlt, fügte er nur hinzu: "Man kann im Fußball nicht alles haben."

Der einstige Mittelfeldlenker war beim FC Barcelona und später beim FC Arsenal ausgebildet worden. 2011 kehrte er zu Barca zurück, wo er als Spieler spanischer Pokalsieger, UEFA-Supercup-Sieger, Klub-Weltmeister (2012) sowie Meister (2013) wurde. Ein Jahr später zog es ihn zurück auf die Insel zum FC Chelsea, wo er unter anderem zweimal die Liga (2015, 2017) und die Europa League (2019) gewann. Seine größten Triumphe feierte er mit der spanischen Nationalmannschaft, mit der er zweimal die EM (2008 und 2012) und einmal die WM (2010) holte.

Fabregas hält Como in der Serie A

Seine Karriere hatte Fabregas zunächst bei der AS Monaco, dann bei Como Calcio ausklingen lassen. Bei den Italienern startete er nahtlos in seine Trainer-Laufbahn, führte den Klub sogar von der Serie B in die erste Liga.

Dort wird der kleine, von millionenschweren Investoren angekurbelte Klub aus dem Norden Italiens auch in der kommenden Saison spielen. Den vorzeitigen Klassenerhalt hat der aktuelle Tabellenelfte bereits sicher - auch dank Cesc Fabregas, der mit offensivem Pressing-Fußball in der Serie A begeistert.

Leistungen, die laut der "Leipziger Volkszeitung" nun den Bundesligisten RB Leipzig auf den Plan gerufen haben soll. Nach der Entlassung von Marco Rose betreut Zsolt Löw die Sachsen bis zum Saisonende interimistisch. Da Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff gute Kontakte zu Como-Anteilseigner Thierry Henry unterhalte, könnten etwaige Verhandlungen dadurch beschleunigt werden, hieß es zuletzt bei "Bild".