Medien: Bayern beschäftigt sich erneut mit England-Knipser

IMAGO/Graham Hunt

Liam Delap ist offenbar erneut in den Fokus des FC Bayern gerückt

Der FC Bayern schaut sich Medienberichten zufolge nach einem neuen Stürmer um. Offenbar rückt ein Kandidat aus England in den Fokus, der schon einmal an der Säbener Straße gehandelt wurde.

Der FC Bayern zählt nach Angaben von "Sky Sports News" aus England zu den Bewunderern von Liam Delap. Der junge Angreifer steht seit vergangenem Sommer bei Premier-League-Außenseiter Ipswich Town unter Vertrag.

Der 22-Jährige hat in der laufenden Saison mit zwölf Liga-Toren auf sich aufmerksam gemacht. Mit 29 Startelf-Einsätzen zählt er im Team von Kieran McKenna zu den Vielspielern. Bemerkenswert: Trotz seines jungen Alters überzeugt Delap in der laufenden Spielzeit mit Beständigkeit. Allein vor Weihnachten war er sechs Partien ohne Treffer geblieben, eine längere Durststrecke hatte er nicht.

Auf der Insel wird auch deshalb gerade jetzt über einen möglichen Abschied des Stürmer-Talents gemunkelt, weil der Aufsteiger mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr im Unterhaus kickt. 14 Zähler beträgt der Abstand zum rettenden Ufer - bei nur noch sechs Partien.

Und: In Liam Delaps bis 2029 gültigem Arbeitsvertrag soll eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall verankert sein. Heißt: Steigt Ipswich Town nach nur einer Saison in der Premier League wieder ab, können Interessenten ohne weitere Verhandlungen mit Ipswich einen Deal einfädeln. 30 Millionen Pfund, also umgerechnet rund 34,5 Millionen Euro, wären laut "Sky" fällig.

FC Bayern schon einmal als Interessent genannt

Ob der FC Bayern gewillt ist, diese Summe für einen Backup von Mittelstürmer Harry Kane auszugeben, scheint indes fraglich. Auch Delaps Ambitionen als Stammspieler würden mit einem solchen Wechsel eher nicht zusammenpassen. Allerdings: Es ist nicht das erste Mal, dass der Name rund um die Säbener Straße fällt. Schon im vergangenen Dezember hatte "CaughtOffside" berichtet, dass Delap von den Münchnern beobachtet werde.

Ohnehin sind die Münchner dem Bericht zufolge bei Weitem nicht alleine im Werben um den Youngster. Paris Saint-Germain, Juventus Turin und die AC Mailand sollen ebenfalls die Fühler nach Liam Delap ausgestreckt haben. Heiße Gerüchte gibt es zudem über einen Wechsel zum FC Chelsea, Manchester United, Newcastle United und den FC Liverpool.