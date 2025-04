Matthäus richtet klaren Müller-Befehl an Kompany

IMAGO/Markus Ulmer

Wie wichtig wird Thomas Müller noch für den FC Bayern?

Nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel steht der FC Bayern vor dem Champions-League-Kracher bei Inter Mailand am Mittwoch (ab 21 Uhr im sport.de-Ticker) gehörig unter Druck. Lothar Matthäus ist überzeugt: Nur wenn Vincent Kompany zu 100 Prozent auf Thomas Müller setzt, kann das Weiterkommen gelingen.

Für den FC Bayern gehe es im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch in Mailand um "sehr viel", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. Und weil das so ist, "gehört Thomas Müller gegen Inter für mich in die Startelf. Er muss spielen, alles andere ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit", richtete der Rekordnationalspieler eine klare Ansage an Vincent Kompany.

"Wenn Kompany Müller nicht aufstellt und es geht schief, dann würde dem Trainer, der in den vergangenen Monaten tolle Arbeit geleistet hat, ganz sicher ein rauer Wind um die Ohren wehen", erklärte Matthäus, dass Müller in der Startelf für den Münchner Trainer mehr oder minder alternativlos sein sollte.

Matthäus überzeugt: Der FC Bayern kommt weiter!

Ob dem FC Bayern die Wende mit Thomas Müller gelingt, bleibt abzuwarten. Matthäus legt sich aber jetzt schon fest und sagt: Die Bayern packen das!

"Ich glaube sehr stark an ein Weiterkommen des FC Bayern. Das San Siro hat eine besondere Wucht, aber für die Bayern war es immer schon eine besondere Motivation, auch gegen die gegnerischen Fans zu spielen", erklärte der heutige TV-Experte.

Um Inters Abwehrriegel zu knacken, müssen die Münchner laut Matthäus unbedingt an ihrer Effizienz vor dem Tor arbeiten. Dann, so der Ex-Profi, "kann der FC Bayern einen Rückstand von einem Tor überall drehen".

Schon im Hinspiel hätten seinem früheren Klub nur "Kleinigkeiten" gefehlt, unter anderem beim Pfostenschuss von Harry Kane. Am Mittwoch aber, so hofft Matthäus, werde der englische Superstar "wieder treffen". Sein Tipp: "Ein 3:1 nach Verlängerung." Für die Bayern.