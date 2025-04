Irre Zahlen: Diese Summen winken Bayern und Coman

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Kingsley Coman könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Kingsley Coman wird weiter intensiv als einer der Hauptverkaufskandidaten des FC Bayern im Sommer gehandelt. Hierbei ergeben sich für den Münchner Fußballklub offenbar verschiedene Erlös-Optionen, je nachdem, wohin es den Offensivmann zieht. Und auch Comans Portemonnaie könnte sich ganz unterschiedlich füllen.

Der Vertrag von Kingley Coman beim FC Bayern ist noch bis Sommer 2027 datiert, heißt: Würde der Franzose die Münchner in diesem Sommer nach acht Jahren verlassen, wird er dem deutschen Rekordmeister noch einiges an Geld einbringen. Auch deshalb ist der 28-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder und anhaltend mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ein Verkaufskandidat.

Hinzu kommt, dass Coman unter Cheftrainer Vincent Kompany nicht mehr zu den Stammspielern gehört. In der Bundesliga absolvierte er nur zwei Spiele über 90 Minuten.

So oder so: Nachdem es schon im letzten Jahr Spekulationen um einen Wechsel gegeben hatte, kochte die Gerüchteküche zuletzt wieder hoch. Allen voran ein lukrativer Wechsel nach Saudi-Arabien oder ein Transfer nach England sind derzeit Thema.

Interessenten gibt es einige. Doch was Coman und der FC Bayern einstreichen würden, unterscheidet sich stark, wie "Sky" berichtet.

Laut dem Pay-TV-Sender gibt es zwei Szenarien für die Ablöse:

Wechselt Coman nach Saudi-Arabien träumt man beim FC Bayern von einer Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro für den Flügelflitzer. Al-Hilal oder Al-Nassr sollen als mögliche Abnehmer in Frage kommen. Ein Konsortium aus dem Wüstenstaat soll bald mit den Münchnern sprechen.

Wechselt Coman nach England, dann würde die Ablöse wohl weniger hoch ausfallen. In diesem Fall soll eine Summe von etwa 40 Millionen Euro "vorstellbar" sein, wie es bei "Sky" heißt.

Zudem gibt es zwei Szenarien für das Gehalt:

In England könnte Coman wohl etwas weniger einstreichen als in München, wo er je nach Quelle zwischen 18 und 19 Millionen Euro im Jahr liegen soll. Während der schon mehrfach gehandelte FC Arsenal noch ein Top-Gehalt zahlen könnte, sollen sich die ebenfalls interessierten Spurs nur ein Salär von zehn bis elf Millionen Euro per annum leisten können. Einen Wechsel nach Tottenham werde Coman daher wohl eher nicht vollziehen, spekuliert "Sky"-Transferreporter Florian Plettenberg.

In Saudi-Arabien hingegen könnte der 28-Jährige gar bis zu 25 Millionen Euro netto pro Saison einzustreichen.

Wohin es Coman am Ende zieht, ist wohl noch nicht entscheiden. Klar ist nur, wie es in verschiedenen Berichten der jüngeren Vergangenheit hieß, dass der Franzose dem FC Bayern mitgeteilt habe, dass er seine Zukunft nicht mehr an der Säbener Straße sieht.