Duo soll Schalke abgesagt haben - Raúl in Startlöchern

Ralf Treese/DeFodi.de

Raúl wird immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht

Wer den FC Schalke 04 als Trainer in die Saison 2025/26 führt, ist - Stand jetzt - völlig offen. Im Hintergrund werkeln die Verantwortlichen offenbar bereits an einer größeren Lösung. Ein Duo um Ex-Coach Domenico Tedesco hat zuletzt wohl abgesagt, stattdessen bleibt Raúl Thema. Der Spanier soll sich sogar bereits intensive und konkrete Gedanken machen.

Ob Kees van Wonderen im Sommer noch Trainer des FC Schalke 04 ist, ist derzeit Teil von Spekulationen.

Zwar gab sich der Coach vor der späteren 0:2-Blamage beim Tabellenletzten Jahn Regensburg (0:2) noch gelassen, was die anhaltenden Trennungsgerüchte angeht, aber die Spatzen pfeifen immer intensiver von den Dächern, dass die Führung um den neuen Sport-Vorstand Frank Baumann im Sommer wohl einen neuen Trainer verpflichten wird.

Gehandelt wurde zuletzt unter anderem Lukas Kwasniok. Doch wie "Sport Bild" nun berichtet, soll der Coach des SC Paderborn den FC Schalke 04 als zu klein für den nächsten Karriereschritte ansehen. Falls der Aufstieg mit dem SCP, der sich noch in Schlagweite zum Relegationsplatz befindet, nicht gelingt, wäre ein Wechsel nach Gelsenkirchen demnach eher kein Thema.

Auch Domenico Tedesco will (vorerst) nicht mehr für Schalke arbeiten. Der zu Beginn des Jahres als belgischer Nationalcoach entlassene 39-Jährige war von 2017 bis 2019 für S04 aktiv gewesen, wurde damals sogar Vizemeister mit den Königsblauen. Wie "Sport Bild" schreibt, wurde Tedesco vor drei Wochen von den Schalke-Bossen kontaktiert.

Raúl denkt schon über Co-Trainer nach

Demnach gab es ein Telefonat mit Klub-Chef Matthias Tillmann und einen Austausch mit der sportlichen Führung. In diesem kristallisierte sich jedoch heraus, dass Tedesco sich den Rückschritt in die 2. Bundesliga nicht antun will. Der Ex-Coach sagte ab.

Damit könnte Vereinsikone Raúl wieder in den Fokus rücken. Seit Längerem gibt es Gerüchte um den Spanier und S04, die sich zuletzt verhärteten. Im Sommer soll Raúl demnach die zweite Mannschaft von Real Madrid, die er derzeit betreut, verlassen. Der Kontakt zum FC Schalke 04 soll schon länger bestehen, wie verschiedene Medien bereits berichteten.

Laut "Sport Bild"-Informationen soll Raúl sogar schon darüber nachgedacht haben, welche Assistenten er mitnehmen möchte.

Derzeit warte der 47-Jährige, der zwischen 2010 und 2012 mit 40 Toren und 21 Vorlagen Ekstase auf Schalke auslöste, auf konkrete Anfragen. Ein Wechsel nach Deutschland sei nicht ausgeschlossen.