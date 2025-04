Sensations-Wechsel? Wildes Gerücht um Klopp

IMAGO/Joaquim Ferreira

Jürgen Klopp wird bei Real Madrid gehandelt

Bei Real Madrid hängt der Haussegen aktuell schief. Die Königlichen könnten binnen weniger Tage ihre Chancen auf gleich drei Titel verspielen. Cheftrainer Carlo Ancelotti würde das ziemlich sicher den Job kosten. Laut spanischen Medien wird die Option Jürgen Klopp als Nachfolger schon jetzt immer intensiver ausgelotet.

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid beschäftigt sich angeblich mehr und mehr mit einer möglichen Verpflichtung von Jürgen Klopp. Das berichtet die Zeitung "Sport" am Dienstag.

Angaben des Blattes zufolge haben mehrere Insider in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass Klopps Name in der königlichen Chefetage immer häufiger fällt. Präsident Florentino Pérez nahestehende Mitarbeiter sollen ihrem Boss gegenüber erklärt haben, dass der deutsche Trainer der vielleicht einzige sei, der in der Lage wäre, das wankende Real-Schiff wieder auf Kurs zu bringen.

Zweifelt Real Madrid an Xabi Alonso?

An einer Verpflichtung von Bayer Leverkusens Xabi Alonso soll es derweil mehr und mehr Zweifel geben. Zum einen, weil die Werkself in dieser Saison nicht mehr regelmäßig ihren besten Fußball abrufen kann. Zum anderen, weil eine Verpflichtung von Klopp einen ganz anderen Einfluss als die von Alonso hätte, mutmaßt die "Sport".

Laut Einschätzung der Zeitung wäre es jedoch kein leichtes Unterfangen, Klopp von einer Unterschrift im Bernabéu zu überzeugen. Der Erfolgstrainer fühlt sich in seiner neuen Rolle im Red-Bull-Kosmos wohl und ist dort schließlich auch erst seit wenigen Monaten im Amt. Auf der anderen Seite könnte es auch ihm schwerfallen, die einmalige Chance in Madrid auszuschlagen.

Real Madrid vor Wochen der Wahrheit

Gehandelt wurde Klopp schon häufiger bei Real. "Sport"-Angaben zufolge war es aber stets Pérez, der den Daumen senkte und eine Verpflichtung ablehnte. Ob der mächtige Präsident seine Meinung mittlerweile geändert hat, kann nur spekuliert werden.

Klar ist, dass die Zukunft von Carlo Ancelotti maßgeblich von den Ergebnissen der kommenden Wochen abhängt.

In der Champions League droht dem Team nach der 0:3-Hinspielniederlage gegen den FC Arsenal das Viertelfinal-Aus. Ende April wartet im Pokalfinale der bärenstarke FC Barcelona auf die Königlichen. Und in der Liga hat das Team aktuell einen Rückstand von vier Punkten auf Hansi Flicks Team. Den LaLiga-Titel können die Madrilenen also nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen.