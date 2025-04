Gerücht: FC Bayern erkundigt sich erneut nach David

IMAGO/Dante Badano

Soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen: Lille-Stürmer Jonathan David

Mischt der FC Bayern doch weiter im Poker um Lille-Stürmer Jonathan David mit? Ja, berichten italienische Medien, wo sogar von einer Kontaktaufnahme der Münchner die Rede ist.

Der FC Bayern hat die Schnäppchenjagd offenbar doch noch nicht aufgegeben: Mit Jonathan David kommt im Sommer 2025 ein absoluter Top-Stürmer zum Nulltarif auf den Markt. Zwar hieß es zwischenzeitlich schon, die Münchner würden im Poker um den Kanadier nicht mehr mitmischen, doch ein Bericht in Italien behauptet nun, dass sie das doch noch tun.

Das bekannte Portal "SempreInter" will exklusiv erfahren haben, dass der FC Bayern im David-Lager vorstellig geworden ist und sich nach den Konditionen einer möglichen Zusammenarbeit erkundigt hat. Wirklich konkret sei die Anfrage noch nicht gewesen. Die Münchner hätten lediglich die finanziellen Rahmenbedingungen abgeklopft, heißt es. Ein Angebot habe es noch nicht gegeben.

FC Bayern und BVB mit David in Verbindung gebracht

Ganz ähnlich soll auch der FC Arsenal vorgegangen sein. Auch die Engländer haben laut "SempreInter" Kontakt zu Davids Anhang aufgenommen und einen ersten Austausch gesucht. Das überaus attraktive Gesamtpaket ist demnach auch für den Premier-League-Klub interessant.

Mehr als nur eine Anfrage soll dem Kanadier von Inter Mailand vorliegen. Bayerns Champions-League-Gegner hat dem Stürmer angeblich einen Vertrag über fünf Jahre mit einem Netto-Jahresgehalt in Höhe von fünf Millionen Euro geboten. Ob David das reicht, ist nicht klar.

Um den 25-jährigen Stürmer ranken sich seit Jahren Wechsel-Gerüchte. Schon vor seinem Wechsel nach Lille im Jahr 2020 wurde David bei vielen großen Klubs gehandelt. In nahezu jeder Wechselperiode flammten die Gerüchte neu auf. In Verbindung gebracht wurde er auch mehrfach mit dem FC Bayern. Mehr als ein Mal wurde auch dem BVB Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.