Neue Gerüchte: HSV-Star sprach schon mit Top-Klub

HSV-Star Ludovit Reis (re.) ist heiß begehrt

Nachdem es für den Hamburger SV sportlich zuletzt einen kleinen Rückschlag gab, schweben beim HSV nun auch auf personeller Ebene beunruhigende Nachrichten herein, denn ein Leistungsträger könnte die Hanseaten zu einem Top-Klub verlassen.

Mit Blick auf die Tabelle der 2. Bundesliga kann der Hamburger SV noch durchatmen: Obwohl der HSV mit 2:4 gegen die abstiegsbedrohten Braunschweiger verlor, stehen die Hanseaten weiter auf Platz eins, weil der 1. FC Köln parallel auch Punkte liegen ließ. Bei fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang ist der Aufstieg weiter greifbar, ungeachtet dessen, dass dieser historisch schlecht ausfallen könnte, wie sport.de zuletzt zeigte.

Die Frage ist allerdings: Mit welchem Kader würde der HSV in die 1. Liga gehen. Einer, der eigentlich unverzichtbar scheint, ist Ludovit Reis. Der 24-Jährige möchte gern eine Liga höher spielen, hat klare Ambitionen.

Da dürfte es den Hamburger Verantwortlichen ganz und gar nicht passen, dass mittlerweile andere Klubs an Reis baggern. Laut "Bild"-Information ist vor allem ein Verein dabei, der in dieser Saison noch im Achtelfinale der Champions League stand: der FC Brügge.

Die Belgier schieden zwar gegen Aston Villa aus, könnten aber ein Kaliber sein, das zu Reis passt und zu dem Reis passt.

Wie "Bild" erfahren hat, gab es sogar schon Gespräche mit dem Zweiten der belgischen Liga. Was diese genau ergeben haben, sagt das Boulevard-Blatt allerdings nicht.

HSV wartet bei Reis ab

Für den HSV gestaltet sich die Lage derweil nicht so leicht: Der Vertrag von Reis läuft im Sommer 2026 aus. Heißt: In diesem Jahr könnte der Nordklub wohl letztmals so richtig Kasse mit dem Mittelfeldmann machen. Drei bis vier Millionen Euro sind für den Zweitligisten im Gespräch.

Oder: Der HSV verlängert mit dem Niederländer. Anstalten hat man an der Elbe aber dazu noch keine gemacht, wie es weiter heißt. "Überraschend" habe es noch keinen Vorstoß gegeben, schreibt "Bild". Offenbar will man erst abwarten, wie die Aufstiegsentscheidung ausgeht.

Gut möglich also, dass erst Mitte Mai klar ist, ob Reis bleibt oder weiterzieht. Dass sich Reis bis dahin möglicherweise schon zu einem anderen Klub bekannt haben könnte, wie zu den interessierten Belgiern, ist durchaus möglich.

Reis steht seit 2021 beim HSV unter Vertrag. In 124 Einsätzen hat er 18 Tore erzielt und 13 Treffer vorgelegt.