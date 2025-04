Schlechte Prognose für Blitzverlängerung mit Werner

IMAGO/Grant Hubbs

Ole Werner soll bei Werder Bremen verlängern, nur wann?

Fans von Werder Bremen dürfen im Saisonendspurt unerwartet noch ein wenig auf die Teilnahme am europäischen Fußball-Geschäft hoffen, auf eine Verlängerung mit Ole Werner hingegen wohl eher nicht, wie ein Medienbericht nun aufgedeckt hat.

42 Punkte hat Werder Bremen bislang gesammelt, der Klassenerhalt ist mittlerweile fix gemacht, das kleinste Saisonziel erreicht. Zeit also, sich neben dem Endspurt der Saison auch schon um personelle Fragen zu kümmern. Eine der drängendsten: Wann wird die ersehnte Verlängerung mit Trainer Ole Werner festgezurrt?

Seit Längerem schon bekräftigen die Verantwortlichen des Weser-Klubs, mit dem Coach weitermachen zu wollen. Vor einigen Wochen jedoch wurden Gespräche aufgrund der damals noch schwierigen sportlichen Lage aufgeschoben. Nach einem starken zweiten Halbjahr 2024 war beim SVW in 2025 plötzlich das Zittern zurück und Europa in weite Ferne geraten.

"Wir haben besprochen, dass wir uns jetzt erst mal auf das Tagesgeschäft konzentrieren, weil wir genug Themen haben und uns ums Sportliche kümmern wollen. Alles andere werden wir zu gegebener Zeit regeln", sagte Sportchef Clemens Fritz damals im "kicker", es gelte der "volle Fokus auf den Alltag".

Mit vier Siegen aus fünf Spielen stehen die Grün-Weißen in der aktuellen Formtabelle der letzten fünf Spiele aber plötzlich auf Platz eins, in der realen Tabelle immerhin auf Rang neun, mit nur drei Zählern Rückstand auf Europa-Platz sechs. Zeit also für die Verlängerung mit Werner?

Werder Bremen: Geduld bei Ole Werner nötig

Nein, sagt jedenfalls der "kicker". Laut dem Fachmagazin deutet aktuell "wenig" darauf hin, dass es nun zur Blitzverlängerung mit dem Coach kommt, dessen Arbeitspapier noch bis Sommer 2026 datiert ist.

Der Grund: Die Ausdehnung des Vertrages war/ist ohnehin nicht von kurzfristigen sportlichen Ereignissen abhängig, sondern hängt auch mit der langfristigen Perspektive zusammen, die sich Werner in Bremen bietet - oder eben nicht bietet.

Heißt: Wie wird der Kader der Zukunft aussehen, auf welche Spieler kann Werner weiterhin setzen, wer kommt hinzu? Erst, wenn diese Fragen, vermutlich eher am Ende der Saison bzw. in Vorbereitung auf 2025/26 geklärt sind, dürfte bei Werner und bei Werder klar sein, wie es weitergeht.

Die gute Nachricht: Druck besteht aufgrund des noch laufenden Vertrages weder auf der einen noch der anderen Seite. Der "kicker" geht von einer Lösung in der Sommerpause aus.