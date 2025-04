BVB gibt Update zu Can und Chukwuemeka

IMAGO/Bahho Kara

Die BVB-Profis Chukwuemeka (vorn) und Can könnten am Wochenende in den Kader zurückkehren

Das Wunder gegen den FC Barcelona blieb aus, vielleicht auch weil Borussia Dortmund nicht auf Kapitän Emre Can und Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka zurückgreifen konnte. Ob das Duo am Wochenende wieder zur Verfügung steht und was der Grund für Chukwuemekas Fehlen war, hat nun BVB-Coach Niko Kovac verraten.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Rückspiels gegen den FC Barcelona sickerte durch, dass Borussia Dortmund tatsächlich wie befürchtet nicht auf Emre Can zurückgreifen konnte, der Kapitän fehlte ebenso bei der Abfahrt ins Hotel wie Carney Chukwuemeka. Während es bei Can die erwarteten muskulären Probleme waren, war beim Leihspieler des FC Chelsea, der so großes Potenzial besitzen soll, vorerst unklar, warum dieser erneut passen musste.

Im Anschluss an den 3:1-Sieg des BVB über Barca, der nach dem 0:4 im Hinspiel allerdings nicht für den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse reichte, gab Trainer Niko Kovac dann genauere Auskünfte.

BVB lässt bei Chukwuemeka Vorsicht walten

"Emre spielt in den letzten Wochen mit Schmerzen, ich hoffe, er ist am Wochenende wieder dabei", sagte Kovac über Can, bei dem noch offen zu sein scheint, ob er es bis zum Sonntagnachmittag schafft, wenn die Schwarz-Gelben Borussia Mönchengladbach zum Heimspiel erwarten (17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker)

Zu Chukwuemeka verriet Kovac: "Carney hat es versucht, aber das Laufen sah bei ihm nicht rund aus. Wir wollten kein Risiko eingehen, denn wir wollen in den nächsten Wochen alle an Bord haben."

Der BVB will nach seinem Abschied doch noch erneut in die Champions League einziehen. Fünf Spiele vor dem Saisonende ist der dafür notwendige vierte Tabellenplatz allerdings sechs Punkte entfernt.

In wie weit Chukwuemeka bei der Mission mitwirken wird, ist offen. Seit seinem Engagement beim BVB zu Beginn des Jahres konnte sich der immer wieder verletzte oder angeschlagene Engländer bislang kaum zeigen. Ob er auf diese Weise tatsächlich fest gebunden wird über den Sommer hinaus, ist mehr als fraglich.