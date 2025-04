Vor Kracher gegen Barca: Kader-Rückschlag für den BVB

IMAGO/Bahho Kara

Die BVB-Profis Chukwuemeka (vorn) und Can sind wohl kein Thema für das Spiel gegen Barcelona am Abend

Borussia Dortmund hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona am Dienstagabend (21 Uhr) mindestens einen personellen Rückschlag kassiert. Dabei bräuchte der BVB nach dem 0:4 im Hinspiel eigentlich alle Kräfte.

Das Wunder gegen den FC Barcelona zu schaffen, wird für Borussia Dortmund nicht leichter, das jedenfalls lässt eine Meldung erahnen, die am Dienstagmittag hereinschwebte, wenige Stunden vor dem Rückspiel in der Champions League (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker). Denn wie die "Ruhr Nachrichten" beobachtet haben, fehlte BVB-Kapitän Emre Can tatsächlich - wie befürchtet - bei der Abfahrt ins Team-Hotel.

Der BVB muss bei der Aufholjagd, die nach dem 0:4 im Hinspiel nötig ist, ohne seinen Kapitän auskommen. Aber damit nicht genug: Wie es weiter heißt, wird wohl auch Carney Chukwuemeka im Viertelfinalrückspiel fehlen. Der Leihspieler des FC Chelsea war ebenfalls nicht unter den Spielern, die zur Vorbereitung ins Hotel fuhren.

Die Gründe für den Ausfall von Chukwuemeka sind noch nicht bekannt. Klar ist: Es ist ein weiterer Rückschlag für Trainer Niko Kovac, der Chukwuemeka eigentlich wohl von Beginn an hätte spielen lassen wollen.

Zumindest deuteten einerseits die Trainingseindrücke darauf hin, andererseits steckt Julian Brandt in einer Formkrise und sollte laut "Sky" eine dringend benötigte Startelfpause bekommen. Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Gut möglich, dass Brandt also doch gegen Barca ran "muss".

Auch für Chukwuemeka ist es eine weitere schlechte Nachricht. Seit seinem Engagement beim BVB zu Beginn des Jahres konnte sich der immer wieder verletzte oder angeschlagene Engländer bislang kaum zeigen. Ob er auf diese Weise tatsächlich fest gebunden wird über den Sommer hinaus, ist mehr als fraglich.

So sieht der Kader für das BVB-Spiel gegen den FC Barcelona in der Champions League aus:

Gregor Kobel, Alexander Meyer, Marcel Lotka - Waldemar Anton, Niklas Süle, Filippo Mane, Julian Ryerson, Yan Couto, Ramy Bensebaini, Daniel Svensson, Almugera Kabar, Pascal Groß, Felix Nmecha, Salih Özcan, Kjell Wätjen, Julian Brandt - Gio Reyna, Jamie Gittens, Karim Adeyemi, Julien Duranville, Maximilian Beier, Serhou Guirassy