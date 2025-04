Trainer Kwasniok verlässt den SC Paderborn

IMAGO/Michael Taeger

Lukas Kwasniok geht im Sommer beim SC Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn und Trainer Lukas Kwasniok gehen ab dem Sommer getrennte Wege.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hätten sich beide Seiten "in gegenseitigem Einvernehmen und mit großem Respekt füreinander" darauf geeinigt. Wer zur neuen Saison übernimmt, ist noch offen. Kwasniok, der seit der Saison 2021/22 im Amt ist, wird unter anderem mit mehreren Bundesliga-Klubs in Verbindung gebracht.

Der Verein "und alle Menschen, die dazugehören, sind mir in den vergangenen fast vier Jahren sehr ans Herz gewachsen", sagte Kwasniok: "Der Verein hat mir die Gelegenheit gegeben, mich erstmalig in der 2. Bundesliga zu beweisen, und mich zu jedem Zeitpunkt unterstützt." Durch die Entscheidung sei "frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit gegeben", teilte der Verein mit.

In der laufenden Saison besitzt Paderborn weiterhin die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Fünf Spieltage vor dem Ende liegen die Ostwestfalen mit 45 Punkten auf dem siebten Platz, der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt zwei Punkte. Der Fokus liege "aber jetzt auf den verbleibenden fünf Spielen, in denen wir unseren Traum Wirklichkeit werden lassen wollen", sagte Kwasniok.