Spanien staunt über Barcas Quäl-Auftritt

Der FC Barcelona und Hansi Flick stehen im Halbfinale der Champions League

Der FC Barcelona stolpert mit einem 1:3 bei Borussia Dortmund ins Halbfinale der Champions League. Das Team von Hansi Flick muss für den Auftritt in der Heimat Kritik einstecken.

Hansi Flick wollte nach dem 1:3 im Viertelfinal-Rückspiel zunächst vor allem über Borussia Dortmund reden und nicht über sein Team. Doch die spanischen Reporter ließen nicht nach. Wollten wissen: Was war da los?

Der deutsche Coach verriet, dass "die Stimmung in der Kabine auch nicht sofort super" gewesen sei. Er musste seine niedergeschlagenen Profis daran erinnern, dass sie trotz des 1:3 (0:1) beim BVB im stärksten Wettbewerb der Welt immer noch verdient unter den besten Vier stehen: "Erst da haben sie gemerkt, dass ich damit zufrieden bin. Wir dürfen uns freuen."

Die Kritik in der Heimat aber war groß. Die Presse legte den Finger in die Wunde.

"Ein Barça, das nicht wiederzuerkennen ist, überlebt die Hölle von Dortmund", schrieb die Zeitung "Sport", "das Blaugrana-Team flirtete mit einer weiteren europäischen Katastrophe".

"El Mundo" hatte die Barca-Stars während der 90-minütigen "Tortur" schon lange nicht mehr "so mittelmäßig gesehen".

Flick richtete den Blick dennoch nach vorne: "Wir müssen ein bisschen positiver auf die Dinge schauen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Was sie in den vergangenen Wochen geleistet hat, ist phänomenal", sagte der frühere Bundestrainer. Jedoch werde er auch "einige Dinge klar ansprechen. Wir haben ganz viel vor diese Saison - wir sind einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ende."

Im Halbfinale trifft die Flick-Elf entweder auf seinen Ex-Klub Bayern München oder Inter Mailand. Flick betonte, er habe keinen bevorzugten Gegner. "Ich bevorzuge niemanden, ich werde dasitzen und mir das Spiel ansehen", sagte er.

Die Pressestimmen aus Spanien

"Sport": "Ein nicht wiederzuerkennendes Barça überlebt die "Hölle" in Dortmund. Das Blaugrana-Team flirtete mit einer weiteren europäischen Katastrophe, nutzte den 4:0-Sieg am Montjuïc jedoch optimal und kehrte ins Halbfinale der Champions League zurück."

"AS": "Barça steht nach sechs Jahren wieder im Halbfinale, obwohl es extrem kämpfen musste. Guirassy machte den Katalanen das Leben schwer, die durch Bensebainis Eigentor eine Verschnaufpause bekamen."

"Marca": "Weiter ins Halbfinale, an der Grenze zur Tragödie. Ein schlechtes Spiel für die Blaugrana, die bereits nach 11 Minuten das erste Tor kassierte."

"Mundo Deportivo": "Barça erreicht nach einem schlechten Tag nach sechs Jahren wieder das Halbfinale. Die Deutschen gingen durch einen Dreierpack von Guirassy mit 2:0 und 3:1 in Führung, doch das Eigentor der Heimmannschaft erweckte ein nicht wiederzuerkennendes Barça-Team zum Leben."