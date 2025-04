Zeitpunkt für Müller-Entscheidung enthüllt

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Thomas Müller wird den FC Bayern im Sommer verlassen

Thomas Müller wird in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Diese Entscheidung haben Klub und Spieler bereits vor einigen Tagen kommuniziert. Die Münchner Klub-Ikone will seine Karriere anderswo fortsetzen. Bei der Wahl seines neues Arbeitgebers will sich der Weltmeister von 2014 aber wohl viel Zeit lassen.

Thomas Müller befindet sich in seinen letzten Wochen als Spieler des FC Bayern. Wie es für den Routinier weitergeht, bleibt wohl auch noch ein paar Wochen ein Geheimnis. Denn laut "Sport Bild" deutet sich nicht an, dass sich der Offensivspieler in allzu naher Zukunft dafür entscheiden wird, wo er seine Laufbahn im Sommer fortsetzen wird.

Demnach will sich der 35-Jährige spätestens in den ersten zwei Juni-Wochen, also vor dem Beginn der Klub-WM in den USA, entscheiden, für welchen Verein er zukünftig auflaufen wird. An Interesse mangelt es dem Weltmeister von 2014 aber wohl nicht. Ihm liegen offenbar zahlreiche Angebote aus England, der Türkei, Brasilien und Italien vor.

FC Bayern: Wohin zieht es Thomas Müller?

Namentlich geht aus dem Bericht der Sportzeitung nur die AC Florenz hervor. Bei dem Traditionsklub der Serie A ließen bereits Mario Gomez sowie Bayern-Legende Franck Ribéry ihre erfolgreichen Karrieren ausklingen. Müller würde sich zudem die Chance bieten, auch kommende Saison international zu spielen. Als Tabellenachter ist für die Fiorentina sogar noch die Champions League drin.

Großes Interesse besteht offenbar auch weiterhin aus der US-amerikanischen MLS. Der "Sport Bild" zufolge soll die DFB-Legende bei einem Treffen aller Klub-Bosse in Chicago als "Transferziel Nummer eins" der Liga ausgemacht worden sein. Dem Los Angeles FC, dem Kooperations-Partner des FC Bayern, werden zur Zeit die besten Chancen auf den Zuschlag nachgesagt.

Quasi chancenlos sind derweil wohl die New York Red Bulls. Müller würde das Team von Ex-Münchner Eric Maxim Choupo-Moting wohl ein zu hohes Gehalt kosten. Zudem passe der Deutsche nicht in die Altersstruktur des Kaders, heißt es.