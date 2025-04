Pikantes Vertragsdetail bei Serhou Guirassy enthüllt

IMAGO/Daniel Weir

Serhou Guirassy ist der Top-Torjäger beim BVB

Auch seine Tore konnten das Ausscheiden von Borussia Dortmund am Dienstagabend in der Champions League gegen den FC Barcelona nicht verhindern. Trotzdem stellte Serhou Guirassy mit seinem Dreierpack beim 3:1-Heimsieg gegen Barca einmal mehr seine Ausnahmestellung beim BVB unter Beweis. Jüngst wurde zudem enthüllt, dass er der einzige Spieler im Dortmunder Kader ist, der aktuell eine Ausstiegsklausel besitzen soll.

Nach Informationen der "Sport Bild" ist Serhou Guirassy der erste Spieler seit Erling Haaland, bei dem die Vereinsbosse von Borussia Dortmund zustimmten, eine festgeschriebene Exit-Klausel ins Arbeitspapier schreiben zu lassen. Zu groß war der Druck im letzten Jahr, den Guineer für die vergleichsweise Schnäppchen-Summe von 18 Millionen Euro zu verpflichten und zu lang die Liste an Mitbewerbern.

Wie es in dem Fachmagazin weiter heißt, wurden in Guirassys Vertrag beim BVB "rund ein halbes Dutzend Vereine" festgeschrieben, zu denen der Torjäger für eine festgeschriebene Ablösesumme von "knapp über 70 Millionen Euro" wechseln kann - samt möglicher Bonuszahlungen. Immerhin: Die Klausel könnte wohl erst nach der Klub-WM im Juni und Juli in den USA aktiviert werden.

Unter diesen Klubs soll sich unter anderem der FC Chelsea befinden, weitere Teams wurden in dem Medienbericht nicht erwähnt. So ist nicht bekannt, ob sich auch der FC Bayern auf der Liste der möglichen Guirassy-Abnehmer befindet, welche sich der 29-Jährige in seinen Dortmunder Arbeitsvertrag hat schreiben lassen.

Guirassy führt Torjägerliste in der Champions League an

Die Münchner waren zumindest auch im letzten Jahr an dem Mittelstürmer dran, kontaktierten ihn in Person von Sportvorstand Max Eberl.

Grundsätzlich hat Guirassy bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet und ist als Tormaschine direkt eingeschlagen. In Bundesliga und Champions League lief er bis dato 39 Mal für den BVB in der aktuellen Spielzeit auf, traf dabei herausragende 28 Mal.

In der Königsklasse ist er aktuell der treffsicherste Spieler des laufenden Wettbewerbs, rangiert mit seinen 13 Toren noch vor Raphinha und Robert Lewandowski (jeweils zwölf) an der Spitze der Torjägerliste.