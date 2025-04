Hertha BSC bei Reese doch nicht chancenlos?

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese (r.) könnte Hertha BSC doch erhalten bleiben

Fabian Reese spielte sich nach überstandener Verletzung bei Hertha BSC in den vergangenen Wochen mit starken Leistung einmal mehr in den Vordergrund. Zahlreiche Bundesligisten sind mittlerweile am Flügelflitzer dran, ein Verkauf im Sommer schien unumgänglich. Noch haben die Berliner ihren Publikumsliebling aber wohl noch nicht aufgegeben.

Sechs Tore erzielte Fabian Reese in den vergangenen fünf Partien für Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Nach einer langwierigen Verletzung, die sich der Ex-Schalker bereits in der Sommer-Vorbereitung zuzog, kam der 27-Jährige zuletzt wieder richtig in Fahrt. Viele Bundesligisten würden den Offensivspieler im Sommer gerne verpflichten.

Laut "Sport Bild" sollen sich allen voran Vereine aus dem Mittelfeld des deutschen Oberhauses wie der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg mit Reese beschäftigen, der die Hauptstadt dank einer Ausstiegsklausel im Sommer für eine Ablöse von etwas mehr als zehn Millionen Euro verlassen kann. Auch Top-Klubs wie Bayer Leverkusen und RB Leipzig sind demnach dran.

Hertha BSC hat "gute Argumente" bei Fabian Reese

Das Interesse der Klubs aus dem deutschen Oberhaus lässt Hertha BSC aber offenbar kalt. Die Alte Dame ist der Sportzeitschrift zufolge weiter durchaus optimistisch, dass der Flügelflitzer auch in der kommenden Saison das Trikot des Zweitligisten tragen wird. "Wir haben gute Argumente, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Man strebe am Olympiastadion gar eine Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger über 2028 hinaus an, heißt es. Im Zuge dessen wolle man Reese noch einmal eine Gehaltserhöhung offerieren und seine Ausstiegsklausel aus dem Arbeitspapier streichen. Sollte dies für den ehemaligen U21-Nationalspieler keine Option sein, dann wolle man die Summe zumindest deutlich anheben, heißt es.

Reese selbst will weiterhin unbedingt in der Bundesliga spielen - am liebsten jedoch mit der Hertha, die allerdings frühestens 2026/27 in der deutschen Eliteliga spielen kann. Ausschlaggebend, ob der Linksaußen den Hauptstadtklub bereits im Sommer verlässt, könnten laut "Sport Bild" insbesondere die Trainer-Personalie werden.

Stefan Leitl, der Reese schon aus gemeinsamen Zeiten in Fürth kennt, ist der "Lieblingstrainer" des umworbenen Hertha-Stars. Dass die Berliner den ehemaligen 96-Trainer nach der Fiel-Entlassung haben, verbessere die Chance auf einen Reese-Verbleib deutlich, heißt es weiter.