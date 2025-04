Enthüllt! So viel Kohle winkt Baumgart beim HSV-Aufstieg

IMAGO/Philipp Szyza

Steffen Baumgart bestritt im November 2024 sein letztes Pflichtspiel als Cheftrainer beim HSV

Steffen Baumgart ist schon seit November 2024 kein Cheftrainer mehr beim Zweitligisten Hamburger SV, wurde vom einstigen Co-Trainer Merlin Polzin beim HSV abgelöst. Obwohl Baumgart längst beim 1. FC Union Berlin in der Bundesliga als Coach arbeitet, würde er noch ordentlich von einem Hamburger Aufstieg in die Erstklassigkeit profitieren.

Wie die "Sport Bild" enthüllte, winkt Steffen Baumgart eine satte sechsstellige Aufstiegsprämie, sollte der HSV auch ohne sein eigenes Zutun die Bundesliga-Rückkehr klarmachen.

Nicht weniger als 75.000 Euro erhält der 53-Jährige nämlich als Aufstiegsprämie, falls es im siebten Anlauf endlich mit dem Wiederaufstieg in die erste Liga klappen sollte. Hinzu kommen laut dem Medienbericht noch weitere 75.000 Euro Punkt-Prämien-Nachzahlungen. Und das, obwohl Baumgart nach dem 13. Spieltag entlassen wurde und die Mannschaft damals als Tabellenachter übergab.

Seine dominante Phase in der 2. Bundesliga erlebte der HSV in der laufenden Saison erst nach der Entlassung Baumgarts, holte in der Zeit von Ende November bis jetzt mehr Punkte als alle anderen Zweitligisten - trotz der jüngsten 2:4-Heimschlappe gegen Eintracht Braunschweig.

Bericht: Boldt winkt riesige Aufstiegsprämie beim HSV

Der ebenfalls längst entlassene Sportvorstand Jonas Boldt soll laut "Sport Bild" sogar noch viel deutlicher von einer möglichen Bundesliga-Rückkehr der Rothosen profitieren. So steht ihm nach Informationen des Fachmagazins eine Aufstiegsprämie in Höhe von 400.000 Euro zu - und damit mehr, als jedem einzelnen Spieler des aktuellen Kaders bei den Hamburgern.

Jonas Boldt musste seinen Posten als HSV-Sportvorstand noch vor dem Saisonstart 2024/2025 räumen, hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch einen Vertrag bis Sommer dieses Jahres in der Tasche. Er wurde durch Ex-Nationalspieler Stefan Kuntz ersetzt.