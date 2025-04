Kabinen-Krach bei Werder Bremen enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Werder Bremen darf noch ein wenig von Europa träumen

Bei Werder Bremen hat es in der den letzten Wochen offenbar intern ein reinigendes Gewitter gegeben, das zum derzeitigen Erfolgslauf des Fußball-Bundesligisten geführt hat.

Werder Bremen ist das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga: Mit zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen stehen die Grün-Weißen in der Formtabelle auf Platz eins, in der engen realen Tabelle immerhin auf Rang neun, mit nur drei Zählern Rückstand auf Europacup-Platz sechs.

Dass man an der Weser wieder vom internationalen Fußball träumen darf, nachdem der Start ins Jahr zuvor noch so verpatzt wurde, liegt laut einem Medienbericht auch an einem Kabinen-Knall, den es Anfang März gegeben haben soll.

Wie die "Sport Bild" erfahren hat, war die Stimmung in Bremen nach der DFB-Pokalpleite in Bielefeld Ende Februar und der darauffolgenden Niederlage im heimischen Weserstadion gegen den VfL Wolfsburg am 1. März (1:2) so sehr am Boden, dass es intern gekracht haben soll.

Im Mittelpunkt war dabei einerseits die Mannschaft selbst. Wortführer Leonardo Bittencourt soll auf die fehlende Reibung hingewiesen haben. Andererseits ergriff auch die sportliche Leitung das Wort, die Bosse sollen sich die Stars "zur Brust genommen" haben, heißt es.

Werder Bremen in allen Belangen besser

Sportchef Clemens Fritz habe die Werder-Profis darauf hingewiesen, dass es - ungeachtet der schlechten Phase in 2025 - dank der guten Vorergebnisse, die bis Weihnachten erzielt wurden - noch eine Minichance auf die Qualifikation für Europa gebe und man diese nutzen wolle. Die Saison solle keinesfalls abgeschenkt werden, so die Mahnung.

Dass die Worte wirkten, zeigten nicht nur die seitdem gesammelten Punkte (12 von 15), sondern auch weitere Statistiken, die "Sport Bild" präsentierte:

Demnach lief die Mannschaft viel mehr als zuvor, mehr als 117 Kilometer im Schnitt (vorher weniger als 115 Kilometer), auch die Anzahl der Sprints wurde deutlich erhöht (246 vs. 218).

Nicht zuletzt wurden mehr Zweikämpfe geführt: Die Anzahl der Duelle erhöhte sich von rund 178 zu gut 185.