VfB-Keeper vor Wechsel zur Ligakonkurrenz?

IMAGO/Sebastian Bach

Dennis Seimen spielt für den VfB II in der 3. Liga

Nachwuchskeeper Dennis Seimen gilt beim VfB Stuttgart als großes Zukunftsversprechen auf seiner Position. Normalerweise steht Seimen bei der U21 des VfB Stuttgart in der 3. Liga im Tor. Bald schon könnte er mindestens eine Etage höher auflaufen.

Denn wie die "Bild" berichtet, zeige Bundesligist Holstein Kiel Interesse an dem Torwart-Talent der Stuttgarter. Die Störche haben dem Bericht zufolge auch schon Kontakt mit dem Lager von Seimen aufgenommen.

Im Gespräch sei eine einjährige Leihe. Für den VfB komme ein Verkauf nicht infrage.

Leihstation für Keeper des VfB Stuttgart?

Denn der Plan mit Seimen ist eigentlich klar: Der 19-Jährige soll eines Tages Alexander Nübel als Nummer eins der Schwaben ablösen, falls der Nationaltorhüter den VfB verlässt.

Nübel wiederum ist aktuell vom FC Bayern an den Vizemeister verliehen. Aller Voraussicht nach spielt Nübel aber auch in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart. Das bedeutet, dass sich Seimen bei Kiel auf höherem Level als jetzt beweisen könnte.

Der Zweitvertretung des VfB droht in der 3. Liga der Abstieg in die Regionalliga. Laut Bild sei es "nahezu ausgeschlossen", dass Seimen in diesem Fall den Weg mitgehen würde.

In welcher Liga er bei Holstein Kiel auflaufen würde, ist noch unklar. Der Aufsteiger belegt momentan den letzten Tabellenplatz mit 18 Punkten, hat aber noch Chancen im Bundesliga-Endspurt den Relegationsplatz erreichen. Kiel liefert sich ein Dreikampf mit Bochum (20 Zähler) und Heidenheim (22).

In Stuttgart ist das Vertrauen in Seimen offenbar groß. Man halte "große Stücke" auf den Junioren-Nationaltorhüter, heißt es weiter.

Im September 2024 hatte der Klub mit Seimen bis 2029 verlängert. "Dennis hat sich in den vergangenen Jahren beim VfB hervorragend entwickelt und schon jetzt ein sehr hohes Niveau erreicht. In den bisherigen Spielen in der 3. Liga hat Dennis eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth damals.