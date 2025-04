Emotionales Geständnis von Bayer-Kapitän Xhaka

IMAGO/UWE KRAFT

Granit Xhaka ist der große Antreiber im Mittelfeld der Leverkusener

Granit Xhaka spielt seit zwei Jahren bei Bayer Leverkusen, ist seither absoluter Stammspieler und Leistungsträger bei der Werkself. Seine anhaltende Motivation hat vor allem familiäre Gründe, wie der B04-Kapitän nun erzählte.

Seit seiner Kindheit hat Granit Xhaka einen ganz besonderen Kritiker, wenn es um den Fußball geht: Sein Vater hat den mittlerweile 32-Jährigen die gesamte Fußballer-Laufbahn begleitet und dabei einen speziellen Umgang mit seinem Sohn entwickelt.

"Er war schon immer mein Anschieber", verriet der Schweizer Nationalspieler im Gespräch mit der "Sport Bild". Xhaka führte dabei aus, dass es von seinem Vater noch nie ein überbordendes Kompliment für die bisweilen herausragenden Leistungen als Mittelfeldspieler für Bayer Leverkusen oder zuvor den FC Arsenal, Borussia Mönchengladbach sowie den FC Basel gab.

"Mein Vater hat mich noch nie gelobt. Noch nie. In 32 Jahren gab es kein Lob für mich als Fußballer", so der Kapitän von Bayer Leverkusen, der im System von Cheftrainer Xabi Alonso seit knapp zwei Jahren unersetzlich ist.

Xhaka spricht über besondere Beziehung zu seinem Vater

Xhaka hat seit seinem Wechsel von London nach Leverkusen bereits sagenhafte 95 Pflichtspiele für die Rheinländer bestritten, dabei sechs Treffer erzielt.

Sein großer Antrieb bleibt vor allem Vater Ragip, wie der Bayer-Star selbst ausführte: "Ich sage Ihnen: Es ist meine Motivation, dass einmal der Tag kommt, an dem er mir sagt: 'Heute hast du ausnahmslos gut gespielt.'"

Der zentral-defensive Mittelfeldspieler stellte dabei allerdings klar, dass ihm dieser offenkundig strenge Umgang in seiner Profi-Laufbahn sehr weitergeholfen habe: "Das hat mir und meiner Karriere gutgetan. Deshalb habe ich diesen Hunger, diesen einen Wunsch, dass er (Vater Ragip, Anm. d. Red.) bis zum Ende meiner Laufbahn einmal sagt, dass ich gut gespielt habe. Was mir wichtig ist dabei: Mein Vater ist nicht zu hart oder herzlos. Er spornt mich an. Er hat mir beigebracht, tough zu sein, nie aufzugeben, nicht wegzulaufen."