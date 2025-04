Gladbacher Torwart-Karussell nimmt Fahrt auf

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Tiago Pereira Cardoso steht derzeit im Gladbacher Kasten

Seit März hütet Youngster Tiago Pereira Cardoso das Tor von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga, kämpft mit der Fohlenelf um den Einzug in den Europapokal. Nach guten Leistungen in den letzten Wochen steht fest, dass sich der Teenager nicht mehr so leicht aus dem Gladbacher Gehäuse verdrängen lassen will.

Den Platz zwischen den Pfosten bekam die vermeintliche Nummer drei Tiago Pereira Cardoso zugesprochen, nachdem sich mit Jonas Omlin und Moritz Nicolas beide etatmäßigen Torhüter bei den Gladbachern an den Adduktoren verletzt hatten.

Kapitän Jonas Omlin fällt mit der Muskelverletzung seit rund einem Monat aus, die eigentliche Nummer eins Moritz Nicolas sogar schon seit Februar. Derzeit ist überhaupt nicht klar, ob die beiden überhaupt noch einmal im Tor der Gladbacher stehen werden.

Nicolas ist eigentlich die gesetzte Nummer eins im Tor des VfL. Allerdings soll der 27-Jährige bei gleich mehreren Klubs aus England auf dem Zettel stehen, darunter auch der FC Liverpool. Das zumindest vermeldete zuletzt die "Sport Bild".

Sollte für den gebürtigen Gladbecker ein millionenschweres Angebot eintrudeln, muss sich die Borussia wohl oder übel mit einem Verkauf des eigentlichen Leistungsträgers befassen.

Gleiches gilt auch für Jonas Omlin. Der 31-Jährige steht in Gladbach zwar noch bis 2027 unter Vertrag, könnte aber aufgrund der schlechten Aussichten auf Spielzeiten noch einmal etwas anderes versuchen. Da er mit einem Jahresgehalt von geschätzt über drei Millionen Euro auch als Bankdrücker zu den absoluten Topverdienern am Niederrhein gehört, könnte die Vereinsführung auch in seinem Fall ernsthaft über einen Verkauf nachdenken, sollte es im Sommer Angebote für Omlin geben.

Pereira Cardoso als Nummer zwei ins nächste Jahr?

Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass sich möglicherweise einer der beiden im Sommer aus Mönchengladbach verabschiedet. Die Luxussituation mit gleich drei etablierten Bundesliga-Torhütern im Kader kann und will sich die Vereinsführung eigentlich nicht länger erlauben.

Sicher scheint nach "Sport Bild"-Angaben lediglich, dass Torwart-Juwel Pereira Cardoso unbedingt im Kader gehalten werden soll - und zwar als vermeintliche Nummer zwei hinter Stammtorhüter Moritz Nicolas oder Jonas Omlin.

Die Komplett-Beförderung für den 19-jährigen luxemburgischen Nationaltorwart käme in diesem Jahr wohl noch zu früh, heißt es in dem Medienbericht weiter.