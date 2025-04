Palhinha vor Bayern-Aus - Neuer Vertrag für Goretzka

IMAGO/Lucca Fundel

Wie geht es für Joao Palhinha (2.v.l.) und Leon Goretzka (2.v.r.) beim FC Bayern weiter?

Der Wechsel von Jaoa Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern zog sich über ein Jahr, ehe im Sommer 2024 im zweiten Anlauf Vollzug vermeldet werden konnte. Etwas mehr als 50 Millionen soll sich der deutsche Fußball-Rekordmeister den Portugiesen kosten haben lassen. Dumm nur, dass der 29-Jährige in den Plänen von Trainer Vincent Kompany eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ganz anders als Leon Goretzka, dem ein Wechsel vor der Saison wärmstens ans Herz gelegt wurde. Wie geht es nun für das Duo weiter?

Der eine (Palhinha) galt vor der Saison als der dringend gesuchte "echte Sechser", der andere (Goretzka) als überbezahltes Auslaufmodell - inzwischen hat sich die Situation beim FC Bayern drastisch geändert: Goretzka ist im zentralen Mittelfeld gesetzt, Palhinha höchstens Joker.

"Caught Offside" befeuert daher Gerüchte, denen zufolge es nach der Saison schon zur Trennung von Palhinha kommen könnte. Demnach soll der Nationalspieler vor einer Rückkehr in die englische Premier League stehen und aktiv dem FC Arsenal, dem FC Liverpool und Manchester United offeriert werden. Die Informationen will das Portal von Quellen erhalten haben, die mit der Situation sehr vertraut sind.

Beim FC Bayern soll man der Idee angeblich recht offen gegenüberstehen. Statt Palhinha eine neue Chance zu geben, soll man plötzlich eine Verlängerung mit Goretzka "priorisieren".

Neuer Vertrag für Goretzka beim FC Bayern?

Der DFB-Rückkehrer galt aufgrund seines dem Vernehmen nach hohen Gehalts als Streichkandidat, soll aber ohnehin wenig Interesse daran zeigen, München vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2026 zu verlassen. Ein neuer, länger datierter Kontrakt zu möglicherweise geringeren Bezügen könnte für beide Seiten ein zufriedenstellendes Ergebnis sein.

Eine große Hürde könnte allerdings die Ablöse sein, die sich Bayern für Palhinha erhoffen dürfte. Der "Bild" zufolge würde man an der Säbener Straße gerne die einst investierten 50 Millionen Euro zurück in die Kassen fließen sehen. Die Reservistenrolle Palhinhas bei den Bayern wird seinen Marktwert aber nicht unbedingt in die Höhe getrieben haben.