Weitere Details zu Guirassys Klausel aufgedeckt

Verlässt Serhou Guirassy im Sommer den BVB? Eine Klausel könnte es möglich machen

Nachdem zuletzt ganz frisch enthüllt wurde, dass Serhou Guirrassy in seinem Vertrag bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel besitzen soll, gibt es nun noch weitere Details, wie diese genau ausgestaltet ist. Die gute Nachricht aus BVB-Sicht: Guirassy scheint wohl (aktuell) keine Anstalten zu machen, die Option auch nutzen zu wollen.

Der Vertrag von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund ist noch bis Sommer 2028 datiert. Doch der Stürmer, der seit letztem Sommer das BVB-Trikot trägt, dürfte es längst auf die Beobachtungslisten anderer Top-Klubs geschafft haben. Am Dienstagabend zeigte der Guineer nämlich mal wieder, wie torgefährlich ist.

Alle drei Treffer beim 3:1-Sieg der Borussia über den FC Barcelona stammten aus seiner Feder. Tags drauf wurde allerdings enthüllt, dass Guirassy eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Die "Sport Bild" schrieb von "rund einem halben Dutzend Vereine", die im Arbeitspapier hinterlegt seien, zu denen der Torjäger für eine fixe Ablösesumme von "knapp über 70 Millionen Euro" wechseln kann. Unter anderem war von Real Madrid und dem FC Chelsea die Rede.

"Sky" bestätigte die Spekulationen am Mittwoch, siedelte die Summe allerdings eher im weiteren und etwas ausgedehnten Bereich von 60 bis 75 Millionen an. Die genaue Höhe sei unklar, so der Pay-TV-Sender und hänge von verschiedenen Faktoren ab. Genannt wurden diese nicht.

Zur bekannten Einschränkung, dass nur ausgewählte Top-Klubs zugreifen können, fügte "Sky" zudem an, dass ein Transfer erst nach der Klub-WM, die vom 14. Juni bis 13. Juli stattfindet, möglich wäre.

Guirassy hat noch Lust auf den BVB

Und: Anders als in einigen Medien spekuliert, soll die Ausstiegsklausel keine Abhängigkeit von dem (Nicht-)Erreichen des europäischen Wettbewerbs haben. Heißt: Sie greift nicht erst, falls der BVB den internationalen Fußball verpassen sollte, sondern ist theoretisch jederzeit aktivierbar.

Dass dies geschieht, ist - Stand jetzt - aber wohl eher unwahrscheinlich, orakelt der Pay-TV-Sender.

Nach dessen Informationen fühlt sich Guirassy in Dortmund nämlich "extrem wohl". Aktuell sehe es danach als, als würde der Angreifer auch nach der Saison und der Klub-WM beim BVB bleiben und am Neuaufbau mitwirken wollen.