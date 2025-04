FC-Routinier Uth spricht über seine Zukunft

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Mark Uth stand zuletzt wieder für den 1. FC Köln auf dem Rasen

Mark Uth ist nach großem Verletzungspech endlich wieder fit. Der Angreifer strebt mit dem 1. FC Köln in der 2. Bundesliga nach dem Aufstieg. Hinter seiner sportlichen Zukunft steht derweil weiterhin ein dickes Fragezeichen.

Mark Uth ist noch bis zum Saisonende an den 1. FC Köln gebunden. Laut "kicker" würde sich der Vertrag im Aufstiegsfall verlängern. Wie es für den 33-Jährigen nach der laufenden Spielzeit weitergeht, ist aktuell allerdings trotzdem noch unklar.

"Ich habe mich mit Christian Keller schon zusammengesetzt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, werden uns aber in den nächsten drei, vier Wochen noch mal zusammensetzen und dann alles weiter besprechen", wird Uth vom "Express" bezüglich seiner sportlichen Zukunft zitiert.

Uth schließt demnach ein Karriereende im Sommer nicht aus. "Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich will jetzt mal die nächsten drei, vier, fünf Wochen abwarten und dann entscheiden wir das gemeinsam", sagte der Ex-Nationalspieler. Uth deutete somit weitere Gespräche mit Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller an.

1. FC Köln: Großes Verletzungspech für Mark Uth

Der Offensivakteur kommt in der laufenden Zweitliga-Saison erst auf 68 Einsatzminuten für den 1. FC Köln. Verletzungen warfen den Routinier immer wieder zurück.

Wie sich sein Körper anfühle sei "auf jeden Fall ein Faktor" bei seiner Zukunftsentscheidung, so Uth. "Auch in den nächsten Wochen, ob das alles sehr stabil bleibt. Natürlich gibt es da noch andere Faktoren, aber da kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen", führte der Angreifer aus.

Zunächst will sich Uth mit dem 1. FC Köln erst einmal auf das spannende Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga fokussieren. Die Rheinländer liegen fünf Spieltage vor dem Saisonende mit 51 Punkten hinter dem Hamburger SV (52) auf dem zweiten Platz. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt vier Zähler.