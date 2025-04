Leverkusen-Star schickt Titel-Ansage nach München

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Nathan Tella will mit Bayer Leverkusen den FC Bayern abfangen

Spätestens seit dem Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld steckt Bayer Leverkusen in einer handfesten Formkrise. Angreifer Nathan Tella will die Meisterschaft trotzdem noch nicht abhaken und warnt den FC Bayern.

"Sechs Punkte Abstand sind im Fußball nicht viel. Es kommt auf uns an, wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und an die Spitze kommen", sagte der Engländer am Mittwoch laut "Bild" nach dem Training von Bayer Leverkusen.

Man wolle es dem großen Rivalen jedenfalls auf dem Weg zur Meisterschaft so schwer wie möglich machen, fügte Nathan Tella hinzu.

Die Elf von Trainer Xabi Alonso hat in der Bundesliga zuletzt zwei enorm biedere Auftritte hingelegt. Beim 1:0-Erfolg gegen Heidenheim rettete man durch einen späten Lucky Punch noch die drei Punkte. Gegen Union Berlin reichte es dann am letzten Spieltag nur zu einem enttäuschenden 0:0.

Letztlich konnte sich die Werkself glücklich schätzen, dass der FC Bayern die Steilvorlage nicht ausnutzte und seinerseits gegen den BVB Punkte liegen ließ.

Nathan Tella bekennt sich zu Bayer Leverkusen

Alonso wollte den Titel auch nach dem Remis gegen Union noch nicht abschreiben. Auf der Pressekonferenz räumte er jedoch ein, dass seine Mannschaft nicht mehr so "euphorisch" sei wie in den Wochen davor.

Klar ist: Wenn Leverkusen die Münchner tatsächlich noch abfangen will, darf es keine Ausrutscher in den verbliebenen fünf Partien mehr geben.

Nathan Tella will derweil bei Bayer Leverkusen bleiben. "Mir gefällt es hier sehr gut. Als ich hierherkam, wusste ich nicht viel über den Verein oder den deutschen Fußball. Aber schon in den ersten zwei Wochen habe ich wirklich verstanden, was es bedeutet, für diesen Verein zu spielen und ihn zu vertreten", machte er unmissverständlich klar. Sein Arbeitspapier bei den Rheinländern ist noch langfristig bis 2028 datiert.