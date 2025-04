Die internationalen Pressestimmen zum CL-Aus des FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Harry Kane (M.) ist mit seinem FC Bayern aus der Champions League ausgeschieden

Der Traum vom "Finale Dahoam" ist endgültig geplatzt für den FC Bayern. Die Münchner kamen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League nicht über ein 2:2 bei Inter Mailand hinaus und verpassten es damit, die 1:2-Hinspielniederlage noch umzubiegen. In den italienischen Medien wird das Weiterkommen der Nerazzurri gegen den deutschen Rekordmeister bejubelt. Die internationalen Pressestimmen:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Inter, das ist ein wunderschönes Unentschieden! Das 2:2-Unentschieden gegen Bayern ist das Halbfinale gegen Barca wert. Die Nerazzurri gingen in der zweiten Halbzeit in Rückstand, dann die Wende innerhalb von drei Minuten durch Lautaro und Pavard. Diers Kopfball brachte die Angst zurück, aber das war's dann auch schon: jetzt Barcelona."

Tuttosport: "Lautaro und Pavard eliminieren Bayern. Champions League und Triple kommen immer näher."

Corriere dello Sport: "Es ist die Nacht der Träume. Es wird (noch) keine Geschichte geschrieben wie 2010, aber Inter gegen Bayern München ist kein Spiel wie jedes andere. Weil es an ein historisches Triple mit Mourinho auf der Bank erinnert."

Corriere della Sera: "Inter setzt sich gegen Bayern durch und erreicht das Halbfinale. Die Nerazzurri geraten in Rückstand und kommen dann zurück, dann das letzte Leiden und die Feier."

DEUTSCHLAND

Bild: "Superstar trifft, aber Bayern raus: Kane-Tränen nach 3-Minuten-Horror! Am 31. Mai steigt das Finale der Champions League in München. Die Bayern sind dann zwar zu Hause, aber nicht im Finale. Denn der Traum vom 'Finale dahoam' ist geplatzt!"

Spiegel: "Harry Kane ließ zunächst aufs Weiterkommen hoffen, aber Inter schlug gnadenlos zurück. Der FC Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden, der Traum vom Finale im eigenen Stadion ist geplatzt."

Münchner Merkur: "Bayern München kämpft lange gegen das Champions-League-Aus. Ein starkes Inter Mailand und eine bittere Handspielentscheidung waren zu viel."

FAZ: "Im stürmischen Mailand ist für Kapitän Thomas Müller und den FC Bayern München der Traum vom Heimfinale in der Champions League in nur drei Minuten durch einen Doppelschlag von Inter Mailand zerplatzt. Nach dem Tor von Harry Kane (52. Minute) sah es beim 2:2 kurz so aus, als ob der deutsche Fußball-Rekordmeister im Giuseppe-Meazza-Stadion die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen könnte."

Süddeutsche Zeitung: "Koa Finale dahoam. Am Ende fehlt in einem wilden Spiel ein Tor: Bayern scheidet durch ein 2:2 gegen Inter Mailand aus der Champions League aus. Für Thomas Müller war es das letzte Spiel für seinen Klub in diesem Wettbewerb."

Abendzeitung: "Arrividerci FC Bayern! Traum vom Finale dahoam geplatzt."

kicker: "Kein Happy End nach Führung: Bayern scheitert an Inter. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League stand der FC Bayern München unter Druck, ein Sieg musste her im Giuseppe-Meazza-Stadion. Nach leidenschaftlichem Kampf samt Führung sprang letztlich aber nur ein 2:2 heraus."

Frankreich

L'Equipe: "Geben wir es zu, wir hätten nichts gegen ein zusätzliches Tor der Bayern einzuwenden gehabt. Vielmehr hätten wir uns eine halbe Stunde mehr Zeit für diesen zerfahrenen Kampf zwischen zwei Mannschaften gewünscht, der trotz der schwierigen Wetterbedingungen sehr unterhaltsam war."

Spanien

AS: "Ein gigantisches Inter erwartet Barca. Die Nerazzurri brechen den Fluch der Bayern, die im San Siro immer gewonnen hatten, mit einem 2:2-Unentschieden, das nach dem 1:2 im Hinspiel das zehnte Halbfinale in der Vereinsgeschichte bedeutet. Inzaghis Inter beweist, dass auch sie es mit der Geschichte aufnehmen können."

Marca: "In Mailand gab es kein Comeback und die Bayern werden 'ihr' Finale nicht in der Allianz Arena spielen."

Mundo Deportivo: "Die Münchner träumten von einem Champions-League-Sieg in der heimischen Allianz Arena, konnten sich aber gegen die Mailänder nicht durchsetzen."

Großbritannien

The Sun: "Harry Kanes Pechsträhne in der Champions League hält trotz seines schönen Treffers im San Siro an. Seine Champions-League-Träume platzen mit dem Ausscheiden des deutschen Riesen."

"The Guardian": "Von Wind und Wasser gebeutelt, hat Inter am Ende das Feuer reingebracht. Nach dem Ausscheiden von Bayern München, das ein packendes Spiel bis zur letzten Sekunde offen hielt, sollte niemand mehr Inter als glaubwürdigen Anwärter auf den Champions-League-Titel außer Acht lassen."

Schweiz

Blick: "Spektakel im Rückspiel - Ex-Münchner besiegelt Bayern-Aus. Sommer hält Inters Halbfinal-Einzug fest. Dank eines Doppelschlags innerhalb von drei Minuten kegelt Inter Mailand Bayern München aus der Champions League."

20 Minuten: "Mission failed! Der deutsche Rekordmeister schied nach einem 2:2 im Champions-League-Viertelfinale gegen Yann Sommers Inter Mailand aus (Hinspiel 1:2). Knapp eineinhalb Monate vor dem möglichen Heim-Finale in der Königsklasse ist der große Traum des FC Bayern also geplatzt. Nach 2012 klappte es wieder nicht mit dem 'Titel Dahoam'."

Österreich

Krone: "Inter zerstört Bayerns Traum vom 'Finale dahoam'"

Kleine Zeitung: "Inter Mailand nach Drama gegen die Bayern im Halbfinale"

Österreich: "2:2 - Inter-Doppelschlag lässt Bayern-Traum platzen. Nichts wurde es aus der Bayern-Aufholjagd im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. In einem Königsklassen-Thriller kommen die Münchner nur zu einem 2:2 bei Inter und verpassen damit den Aufstieg ins Halbfinale knapp."