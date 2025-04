So geht es in der Champions League jetzt weiter

IMAGO/Maximilian Koch

Robert Lewandowski steht mit dem FC Barcelona im Halbfinale der Champions League

Bitterer hätte es aus deutscher Sicht im Viertelfinale der Champions League gar nicht laufen können. Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund standen zunächst zwei Bundesliga-Klubs unter den letzten acht Teams in der Königsklasse. Sowohl die Münchner als auch der BVB scheiterten aber in ihren Duellen mit Inter Mailand beziehungsweise dem FC Barcelona und flogen damit aus dem Wettbewerb. Wie geht es nun weiter in der Champions League?

Nichts wird's mit dem "Finale Dahoam" für den FC Bayern! Der deutsche Branchenprimus hatte sich das große Saisonziel auf die Fahnen geschrieben, nach 2012 noch einmal ein Champions-League-Endspiel in der heimischen Allianz Arena austragen zu dürfen. Dieser Traum ist am Mittwochabend zerplatzt, als die Münchner beim Viertelfinal-Rückspiel in Mailand nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Inter hinauskamen.

Welche Mannschaften stehen im Halbfinale?

Inter Mailand und der FC Barcelona setzten sich wie erwähnt gegen die beiden letzten verbliebenen deutschen Vertreter durch. Die Nerazzurri aus Italien zogen nach einem 2:1-Auswärtssieg und dem 2:2 vom Mittwochabend gegen den FC Bayern ins Halbfinale der Königsklasse ein.

Schon am Abend zuvor machte Barca trotz der 1:3-Rückspielniederlage beim BVB die Runde der letzten Vier klar. Das Hinspiel sechs Tage zuvor hatte die Mannschaft von Hansi Flick nämlich klar mit 4:0 für sich entschieden. Barca und Inter stehen sich nun im Halbfinale gegenüber.

Das zweite Halbfinale in der diesjährigen Champions League findet zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain statt. Der englische Hauptstadtklub warf am Mittwochabend Titelverteidiger Real Madrid aus dem Wettbewerb, gewann auswärts bei den Königlichen mit 2:1. Schon im Hinspiel hatte der FC Arsenal mit 3:0 über die Madrilenen triumphiert.

Der französische Meister Paris Saint-Germain hingegen machte es gegen Aston Villa ziemlich spannend. Nach dem 3:1-Hinspielsieg zitterte PSG ein 2:3 auswärts in Birmingham über die Runden und trifft nun auf die Gunners aus London.

Wann stehen die Halbfinals an?

Die Champions League ist längst in ihre ganz heiße Phase gestartet. Die beiden Halbfinal-Hinspiele finden bereits in weniger als zwei Wochen statt. So ist die Vorschlussrunde terminiert.

29. April, 21 Uhr: FC Arsenal - Paris Saint-Germain

FC Arsenal - Paris Saint-Germain 30. April, 21 Uhr: FC Barcelona - Inter Mailand

FC Barcelona - Inter Mailand 06. Mai, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - FC Arsenal

Paris Saint-Germain - FC Arsenal 07. Mai, 21 Uhr: Inter Mailand - FC Barcelona

Wann findet das große Finale statt?

Der Champions-League-Sieger wird in diesem Jahr bekanntlich in München gekürt. Das Finale steigt am 31. Mai ab 21 Uhr in der Allianz Arena.