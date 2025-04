Bedient sich Union Berlin beim 1. FC Köln?

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Ein Bild aus alten Tagen: Dejan Ljubicic und Steffen Baumgart

Zurück zum Ex-Trainer? Dejan Ljubicic vom 1. FC Köln wird mit einem Wechsel zu Steffen Baumgarts Union Berlin in Verbindung gebracht.

Die sportliche Zukunft von Dejan Ljubicic beim 1. FC Köln ist weiter offen.

Mit dem 1. FC Köln kämpft er in dem Endspurt der 2. Bundesliga um den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Aktuell befindet sich der 27-Jährige in einem Formtief, durfte zuletzt nicht mehr von Beginn an ran.

Holt Baumgart einen alten Bekannten nach Berlin?

Ljubicic und das ewige Transfer-Thema: In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Abschied aus Köln. Schon im Sommer 2024 und 2023 stand ein Wechsel des Österreichers im Raum. 2023 war Wolfsburg an ihm dran, im Vorjahr Leeds United. Der Transfer platzte aber, weil sich die Klubs nicht auf eine entsprechende Ablösesumme einigen konnten. Schlussendlich blieb er auch nach dem Abstieg in der Domstadt.

Aber bleibt das auch so im kommenden Transferfenster?

Die "Bild" berichtet, dass der Mittelfeldspieler bei Union Berlin und deren Trainer Steffen Baumgart "weit oben" auf der Wunschliste stehe.

Unter Kölns Ex-Trainer erlebte Ljubicic wohl seine beste Zeit im FC-Trikot. Laut dem Bericht hält der Coach weiter viel von dem Offensivmann.

Der Vertrag von Ljubicic läuft im kommenden Sommer aus. Im Sommer könnte er sich Union und Baumgart also ablösefrei anschließen.

FCU offenbar an weiterem FC-Spieler interessiert

Der 1. FC Köln will dem Bericht zufolge ebenfalls gerne mit Ljubicic verlängern. Eine Fortsetzung der Karriere in Köln komme wohl nur bei einem Aufstieg infrage. Aber auch dann sei dies "alles andere als sicher". Der 27-Jährige wolle seine Karriere neu anschieben und sich damit auch bei Ralf Rangnick und der Nationalelf Österreichs aufdrängen. Sein letzter Einsatz datiert von September 2023.

Union soll zudem an Linton Maina interessiert sein. Er ist wie Ljubicic im Sommer ablösefrei zu haben. Hier stehen die Chancen für den FC aber deutlich besser, heißt es. Ein Abgang wäre wohl nur bei einem verpassten Aufstieg wahrscheinlich.