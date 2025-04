Top-Talent als "neuer Xhaka" nach Gladbach?

IMAGO/Pius Koller

Leon Avdullahu (r.) wird in Mönchengladbach gehandelt

Granit Xhaka wechselte einst als 19-jähriges Mittelfeld-Juwel vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach in die Fußball-Bundesliga. Über die Stationen in Gladbach, FC Arsenal und seit vorletztem Jahr Bayer Leverkusen legte er bis heute eine furiose Karriere hin, hat zudem schon über 130 Länderspiele für die Schweiz bestritten. Nun ist Gladbach angeblich an einem neuen Talent dran, das in überraschend vielen Punkten große Parallelen zu Granit Xhaka aufweist.

Leon Avdullahu ist ebenso wie der Kapitän des amtierenden deutschen Meisters zentral-defensiver Mittelfeldspieler, ist Schweizer Juniorennationalspieler mit kosovarischen Wurzeln und steht beim FC Basel unter Vertrag. Auch er gilt als robuster Zweikämpfer und Antreiber im Mittelfeld, ebenso wie Granit Xhaka. Kein Zufall also, dass Avdullahu in der Schweiz schon häufiger als "der neue Xhaka" betitelt wurde.

Laut eines jüngsten Berichts der "Bild" könnte es der Youngster nun seinem Vorbild gleich tun und seine erste Auslandsstation ebenfalls am Niederrhein finden. Nach Informationen der Zeitung ist Borussia Mönchengladbach nämlich ernsthaft an dem Kapitän der Schweizer U21-Nationalmannschaft interessiert.

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus soll die Entwicklung von Avdullahu schon längere Zeit beobachten und im Hintergrund bereits die Möglichkeiten eines Transfers des Mittelfeldmanns ausloten.

Gladbach-Flirt ist Stammspieler beim FC Basel

Gladbach soll im Werben um den Baseler Stammspieler allerdings namhafte Konkurrenz haben. Aus der italienischen Serie A ist nämlich laut "Bild" auch die AC Florenz an dem Rechtsfuß dran. Aus der Bundesliga soll zudem auch der VfL Wolfsburg Interesse an Leon Avdullahu haben.

Allzu günstig dürfte der Umworbene wohl nicht werden, steht er beim FC Basel doch noch langfristig bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit hat er sich bei den Eidgenossen endgültig durchgesetzt und bringt es bereits auf 30 Einsätze in der Super League in 2024/2025.