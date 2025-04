TV-Legende schießt gegen Guirassy: "Gefällt mir nicht"

IMAGO/RHR-FOTO

Serhou Guirassy erzielte gegen den FC Barcelona drei Tore

Trotz des Ausscheidens im Viertelfinale blickt Serhou Guirassy auf eine überragende erste Champions-League-Saison im Trikot von Borussia Dortmund zurück. Obwohl der BVB-Stürmer rekordverdächtigen Statistiken auflegte, setzte es allerdings auch Kritik für Guirassy.

Im Viertelfinale gegen den FC Barcelona war in diesem Jahr Endstation für Borussia Dortmund in der Champions League. Daran änderte auch der 3:1-Heimsieg im Rückspiel gegen Barca nichts mehr, hatte der BVB doch das Hinspiel mit 0:4 bei den Katalanen verloren.

Überragender BVB-Akteur am Dienstagabend war einmal mehr Mittelstürmer Serhou Guirassy, der alle drei Dortmunder Tore erzielte. In seiner ersten Champions-League-Saison für die Schwarz-Gelben zeigte der 29-Jährige hervorragende Leistungen, sammelte in 14 Partien satte 17 Scorerpunkte (13 Tore und vier Assists).

Der langjährige TV-Reporter Marcel Reif sieht bei dem Dortmunder Angreifer allerdings auch Schattenseiten, wie er gegenüber "Bild" ausführte: "Ich sehe ihn manchmal kritisch, weil ich finde, wenn Spiele mal nicht gut laufen und er nicht trifft, hat er eine Körpersprache, die mir nicht gefällt. Da muss er noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Da ist noch mehr drin."

Gleichwohl räumte die Kommentatoren-Legende in Bezug auf den jüngsten Auftritt Guirassys in der Königsklasse ein: "Drei Tore in so einem Spiel zu machen, das musst du erstmal hinkriegen!"

Ist Guirassy einer für den FC Bayern?

Der Guineer sei nicht zuletzt mit seinem Dreierpack gegen Barca "leider öffentlich ein bisschen auffällig geworden", wie Marcel Reif weiter ausführte. Er meinte damit, dass Guirassy sich erneut auf absolutem Top-Niveau präsentierte und sich für die absoluten Top-Klubs in Europa ins Schaufenster stellte.

Erst jüngst wurde über eine vermeintliche 70-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel in Guirassys BVB-Vertrag berichtet. Rund um die Westfalen wird davon ausgegangen, dass der Torjäger im kommenden Sommer-Transferfenster mehrere lukrative Offerten erhalten könnte.

TV-Ikone Reif hat zu den Spekulationen rund um einen Guirassy-Abschied aus Dortmund nach nur einem Jahr eine klare Meinung: "Wer kann schon Nein sagen, wenn die ganz Großen rufen? Aber bitte nicht Bayern! Welchen Sinn soll es machen, wenn er dahingeht und sich hinter (Harry, Anm. d. Red.) Kane setzt? Oder welchen Sinn macht es, Kane hinter ihn zu setzen? Das ist ja die Krux."