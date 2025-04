Kim am Limit: Spielergewerkschaft warnt den FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Min-jae Kim geht beim FC Bayern auf dem Zahnfleisch

Beim Champions-League-Aus gegen Inter Mailand gab Min-jae Kim am Mittwoch erneut keine gute Figur ab. Längst ist der Innenverteidiger des FC Bayern vom Stabilisator zum Wackelkandidaten mutiert. Daten der Spielergewerkschaft FIFPRO zeigen auf, dass das Problem hausgemacht ist.

Denn wie der Interessenverband der Profi-Fußballer ausgerechnet hat, gibt es wenige Spieler, die in der laufenden Saison einer so hohen Belastung ausgesetzt waren wie Min-jae Kim.

Schon im April steht der Abwehrmann bei über 50 Einsätzen für den FC Bayern und die südkoreanische Nationalmannschaft. In Summe bringt es Kim demnach auf mehr als 4.500 Einsatzminuten.

"Der Fall Kim ist eine Warnung. Ohne Absicherungen können extreme Belastungen außer Kontrolle geraten und Elite-Spieler riskieren langwierige Schäden", lautete der klare Appell der FIFRPO.

Besonders erschütternd sind die Einsatzdaten aus der Hinrunde. Laut FIFPRO hält Kim in dieser Saison den Rekord für die längste Serie von Spielen, zwischen denen weniger als fünf Tage vergangenen sind.

Formkurve beim FC Bayern zeigt klar nach unten

In dieser Abfolge von 20 Partien habe Vincent Kompany seinem Schützling die Belastung einer halben Saison zugemutet - in einem Zeitraum von lediglich zehn Wochen, so die Berechnungen der Gewerkschaft.

Neben der reinen Spielzeit ist zudem der enorme Reiseaufwand zu einer echten Belastung geworden. Im Rahmen der Auslandsreisen in der Champions League und mit der Nationalmannschaft habe Kim in der laufenden Spielzeit schon über 74.000 Kilometer zurückgelegt, zeigt der Bericht.

Dieser Wert wird in den kommenden Monaten sogar noch steigen. Denn im Juni stehen zwei weitere Spiele in der WM-Qualifikation an. Danach geht es für Kim mit dem FC Bayern zur Klub-WM in die USA.

Schon vor Monaten hatte sich der enorme Aufwand bei Kim bemerkbar gemacht, doch trotz Achillessehnenproblemen biss der Defensivspieler auf die Zähne.

In den großen Spielen in der Champions League zeigte seine Formkurve nun stark nach unten. Am Mittwoch in Mailand (2:2) war Kim der wohl schwächste Münchner, wurde nach 65 Minuten letztlich zu Recht ausgewechselt.