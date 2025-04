Bericht: VfB Stuttgart jagt Ligue-1-Entdeckung

IMAGO/Valentina Claret

Lucas Stassin soll den VfB Stuttgart auf sich aufmerksam gemacht haben

Jahr eins nach der Vizemeisterschaft läuft für den VfB Stuttgart bislang eher durchwachsen. In der Liga hinken die Schwaben den Erwartungen hinterher, aus der Champions League schieden sie früh aus. Einzig im DFB-Pokal sorgte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß für Furore. Muss im Sommer nun ein personeller Umbruch her? Ein neuer Kandidat für den Sturm überzeugte zuletzt in Frankreich.

Auf dem Papier verfügt der VfB Stuttgart auch 2025/2026 wieder über eine hochkarätige Angriffsabteilung. Ermedin Demirovic und Shootingstar Nick Woltemade können eine gute Quote vorweisen, auch Deniz Undav genießt trotz Formkrise das Vertrauen der Verantwortlichen.

Da Leihspieler El Bilal Touré aber wohl nicht fest verpflichtet wird, könnten die Schwaben im Sommer noch einen vierten Angreifer dazuholen.

Ein heißer Kandidat ist dabei Transfer-Experte Sacha Tavolieri zufolge Lucas Stassin von AS Saint-Étienne.

Erst im vorigen August war der Belgier für zehn Millionen Euro von KVC Westerlo zum Ligue-1-Aufsteiger gewechselt, wo er sich schnell durchsetzen konnte. Nach 26 Einsätzen in Frankreichs höchster Spielklasse stehen beachtliche zehn Tore und fünf Vorlagen bei Stassin zu Buche.

Der 20-Jährige hat sich vertraglich bis 2028 an Saint-Étienne gebunden, dürfte im Abstiegsfall aber zum Verkauf stehen. Aktuell ist das Team mit drei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz Vorletzter.

Neben dem VfB sollen auch die beiden Premier-League-Vertreter FC Brentford und Brighton & Hove Albion an Stassin interessiert sein. Eine Ablöse im niedrigen zweistelligen Millionenbereich wäre für die englischen Vereine voraussichtlich kein Problem.

Fanfreundschaft zwischen VfB Stuttgart und Saint-Étienne

Kurios: Ausgerechnet mit den ASSE-Anhängern pflegen die Ultras des VfB seit Jahren eine Fanfreundschaft. Möglich, dass der gefährlichste Stürmer der Franzosen demnächst nach Stuttgart weiterzieht.

Sollten die Schwaben das Pokal-Finale gegen Drittligist Arminia Bielefeld gewinnen, wäre die Teilnahme an der Europa League sicher - zweifellos ein wichtiger Faktor beim Poker um Stassin.