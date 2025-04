Kehrt dieses einstige Juwel zurück zum FC Schalke?

IMAGO/GEPA pictures/ Manuel Binder

Donis Avdijaj (l.) spielt derzeit für den TSV Hartberg

Donis Avdijaj galt einst als absolutes Top-Talent in den Reihen des FC Schalke 04. Bei den Königsblauen konnte er sich vor rund zehn Jahren allerdings nicht durchsetzen, es folgte eine bunte Karriere mit Stationen unter anderem in Österreich, Türkei, Niederlande, oder Zypern. Kehrt das einstige Offensiv-Juwel jetzt doch noch einmal zum FC Schalke zurück?

In der Saison 2016/2017 gelang Donis Avdijaj sein vermeintlicher Durchbruch beim FC Schalke 04, spielte er im Trikot der Königsblauen doch neunmal in der Bundesliga. Doch anstatt sich beim damaligen Champions-League-Anwärter nachhaltig für höhere Aufgaben und mehr Einsatzzeiten zu empfehlen, fiel er als Jung-Profi mit einigen Undiszipliniertheiten auf.

Statt der Karriere auf Schalke wurde der gebürtige Osnabrücker zum Wandervogel, hatte zwischen 2017 und 2023 insgesamt acht Vereinsstationen.

Erst beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg fasste Avdijaj nachhaltig Fuß, setzte sich beim Klub aus der Steiermark als Stammspieler in der Offensive durch. In der laufenden Saison kam er für Hartberg in 29 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei zehn Treffer.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, sucht der sechsmalige kosovarische Nationalspieler nun eine neue sportliche Herausforderung, am liebsten zum ersten Mal seit acht Jahren in Deutschland.

Interessenten angeblich aus England und den USA

Der mittlerweile 28-Jährige hat eine Vertragsverlängerung beim TSV Hartberg daher bislang abgelehnt und könnte den Klub nach derzeitigem Stand im Sommer ablösefrei verlassen.

"Ich habe mich mit dem Thema bis jetzt noch gar nicht befasst. [...] Wir sind im Austausch mit meinem Management. Da schauen wir jetzt einfach, was passiert", hatte sich der Spieler selbst zu Monatsbeginn am "Sky"-Mikrofon noch bedeckt gehalten.

Laut dem Medienbericht träumt Avdijaj selbst von einer Deutschland-Rückkehr. Ob sich das realisieren lässt, möglicherweise sogar zu seinem Ex-Klub FC Schalke, bei dem er als Teenager die Knappenschmiede durchlief, ist aber noch vollkommen offen. Angeblich sollen der englische Zweitligist Hull City sowie MLS-Klub Orlando City den Offensivmann ins Visier genommen haben.