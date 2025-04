Maza-Entscheidung naht: Ein Klub hat wohl die Nase vorn

IMAGO/Daniel Lakomski/Jan Huebner

Ibrahim Maza wird Hertha im Sommer verlassen

Im Poker um Hertha-Juwel Ibrahim Maza nähert sich eine Entscheidung mit großen Schritten. Im Rennen zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen gibt es offenbar einen klaren Favoriten.

Die Anzeichen verdichten sich: Herthas Mittelfeld-Star Ibrahim Maza wird die Berliner im Sommer wohl in Richtung Bundesliga verlassen.

Wie der "kicker" berichtet, bevorzuge Maza einen Verbleib in Deutschland.

Nach Informationen des Fachmagazins hat Bayer Leverkusen momentan die "besten Karten" im Transfer-Ringen um den Hertha-Spieler. Die Maza-Entscheidung stehe kurz bevor: Sie soll binnen der kommenden zehn Tage gefällt werden.

Die Gründe für Leverkusen: Bei der Werkself lockt die Aussicht auf Einsätze in der Champions League. Verantwortliche des Doublesiegers sollen sich mit dem Spieler nach dem Hertha-Match in Köln ausgetauscht haben.

Auch Stuttgart noch im Rennen

Aber auch der VfB Stuttgart soll seinen Hut in den Ring geworfen haben. Schon im vergangenen Sommer hatte der Vizemeister sein Interesse signalisiert. Mit einem Angebot von sechs Millionen Euro war der VfB laut "kicker" in Berlin damals abgeblitzt. Der algerische Nationalspieler sei der Wunschspieler von Sebastian Hoeneß, hieß es bei "Sky".

Das Interesse an Maza geht über die Bundesliga hinaus: Im Winter sollen aber auch der FC Porto und AC Milan angeklopft und sich nach dem 19-Jährigen erkundigt haben.

Mazas Vertrag läuft bis 2027. Eine kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 9,5 Millionen Euro gibt es nach "kicker-"Angaben nicht. Stattdessen gebe es verschiedene Exit-Optionen, die sich nach unterschiedlichen Szenarien und Zeitpunkt der Unterschrift richten.

Für einen Bundesligisten soll so eine Ablösesumme zwischen elf und 15 Millionen Euro zusammenkommen. Die Höhe richte sich neben Herthas Gesamtplatzierung auch an Mazas persönlicher Saisonstatistik aus sowie daran, in welchen europäischen Wettbewerben der Abnehmer spielt.

Als Champions-League-Teilnehmer müsste Bayer Leverkusen daher wohl 13 bis 14 Millionen Euro Ablöse zahlen.