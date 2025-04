Coman-Ersatz: FC Bayern im Henrique-Poker zuversichtlich

IMAGO/Dante Badano

Luis Henrique steht beim FC Bayern auf dem Wunschzettel

Der FC Bayern ist mittlerweile voll in den Poker um Marseille-Star Luis Henrique eingestiegen. Der Brasilianer könnte in München auf Kingsley Coman folgen, der vor einem Abschied im Sommer steht. In der Münchner Chefetage sind sie angeblich zuversichtlich, den Deal einfädeln zu können.

Beim FC Bayern stehen im kommenden Sommer einige personelle Veränderungen an. Unter anderem auf dem linken Flügel, wo Serge Gnabry aller Voraussicht nach bleiben wird, Kingsley Coman aber wohl gehen muss - um Platz für Marseille-Star Luis Henrique zu machen, der dem Vernehmen nach weit oben auf der Münchner Wunschliste steht.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk schreibt in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" vom einem Treffen der Verantwortlichen des FC Bayern mit den Vertretern des Außenstürmers. Wie konkret dabei schon über einen Wechsel gesprochen wurde, ist nicht bekannt. Allerdings sollen die Münchner "zuversichtlich" sein, den 23-Jährigen unter Vertrag nehmen zu können.

FC Bayern hofft auf Transfereinnahmen

Weil Henrique eine Ablöse im hohen zweistelligen Millionenbereich kosten würde, müssen die Bayern auf der anderen Seite erst für ein volles Konto sorgen. Auch deshalb steht Coman zum Verkauf. Laut Falk hat der FC Arsenal im Buhlen um den Franzosen zuletzt mehr Gas gegeben. Aber auch der FC Liverpool soll weiter ein Auge auf ihn geworfen haben. Gerüchte gibt es zudem auch immer wieder um einen Coman-Wechsel zu Hansi Flick und dem FC Barcelona.

Von den offensiven Außen ist der Franzose im Sommer wohl der einzige, der den FC Bayern verlassen wird. Auch bei Leroy Sané sah es lange nach einem Abschied aus. Dem deutschen Nationalspieler wurde aber jüngst ein neuer Vertrag vorgelegt. Sané soll mit diesem deutlich weniger Gehalt als bislang kassieren, allerdings spricht aktuell dennoch sehr viel dafür, dass er die Offerte annehmen wird.