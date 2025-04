1. FC Magdeburg verlängert mit Sportchef Schork

IMAGO / Matthias Koch/SID/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Otmar Schork bleibt bei Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Otmar Schork über die laufende Saison hinaus fort.

Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 67-Jährige ist seit November 2020 im Verein und am Aufstieg aus der 3. Liga sowie dem jüngsten Höhenflug in der 2. Bundesliga beteiligt gewesen.

"Otmar Schork ist ein absoluter Glücksfall für den FCM. Gemeinsam mit Cheftrainer Christian Titz hat er unseren Klub zunächst stabilisiert und dann kontinuierlich weiterentwickelt", sagte Präsident Jörg Biastoch.

Schork nannte den FCM einen "ganz besonderen Verein", bei dem er sich "sehr wohlfühle und verspüre, gebraucht zu werden."