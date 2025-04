Wildes Gerücht um Jürgen Klopp und Real Madrid

IMAGO/GEPA pictures/ David Geieregger

Jürgen Klopp soll bei Real Madrid auf der Liste stehen

Seit Mittwochabend ist das Aus von Real Madrid im Viertelfinale der Champions League in Stein gemeißelt. Ein Umstand, der auch die Gerüchte um einen Trainerwechsel im Sommer noch einmal befeuert. Seit Monaten gilt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen als Wunschkandidat für die Nachfolge von Carlo Ancelotti. Zuletzt wurde allerdings auch ein Coup um Jürgen Klopp ins Spiel gebracht. Sollte sich der Deutsche tatsächlich von einem Engagement überzeugen lassen, würde er angeblich mit einem Sack voller Forderungen bei den Königlichen aufschlagen. Unter anderem dürfte der FC Bayern genau hinhören.

Sollte sich Real Madrid dazu entscheiden, Erfolgscoach Carlo Ancelotti schon vor dem eigentlichen Vertragsende im Sommer 2026 vor die Tür zu setzen, bleibt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen der "Hauptkandidat" auf den Trainerposten bei den Königlichen. Das bestätigt das spanische Portal "Don Balon".

Demnach treffen allerdings auch Gerüchte zu, die Madrilenen hätten ebenfalls ein Auge auf Jürgen Klopp geworfen. Der 57-Jährige, der seit Jahresbeginn als Global Sports Director im Red-Bull-Fußballkosmos aktiv ist, soll große Bewunderer bei Real haben und eine attraktive Alternative darstellen, heißt es.

Damit aber nicht genug: Angeblich hat Klopps Seite dem spanischen Spitzenklub auch schon millionenschwere Bedingungen mitgeteilt, die die Voraussetzung für ein mögliches Engagement sein sollen.

Klopp will angeblich Flirts des FC Bayern zu Real locken

Konkret soll Klopp den Abgang von David Alaba (Vertrag bis 2026), Fran García (Vertrag bis 2027), Ferland Mendy (Vertrag bis 2028) und Eduardo Camavinga (Vertrag bis 2029) fordern - auf der anderen Seite sollen vier Hochkaräter den Verein verstärken.

Von Bayer Leverkusen soll man angeblich Florian Wirtz und Jonathan Tah loseisen, von Klopps Ex-Arbeitgeber FC Liverpool soll Angreifer Luis Díaz kommen und vom AFC Bournemouth aus der englischen Premier League Innenverteidiger Dean Huijsen.

Obwohl Tah ablösefrei ist, dürfte die Wunschliste mehr als 200 Millionen Euro kosten, die kolportierten Abgänge, allen voran Camavinga, dürften allerdings auch einige Millionen in die Kassen spülen. Vor allem Wirtz und Huijsen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auch mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Das fetteste Fragezeichen steht allerdings wohl ohnehin hinter Klopp, der bislang nicht durchblicken ließ, dass er als Coach auf die ganz große Fußball-Bühne zurückkehren will.