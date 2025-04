Regionalliga-Reform? DFB und Klubs beraten sich

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

DFB-Boss Bernd Neuendorf zeigte offenbar viel Verständnis für die Regionalligisten

Eine Initiative der Nordost-Regionalligisten fordert eine Aufstiegsreform. Am Donnerstag gibt es einen Austausch mit der DFB-Führung um Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Spielbetrieb Manuel Hartmann.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb Manuel Hartmann haben sich am Gründonnerstag zu einem zweistündigen Austausch mit Vereinsvertretern der Regionalliga Nordost getroffen.

Am Campus des Deutschen Fußball-Bundes war dabei eine mögliche Regionalliga-Reform wegen der für einige Vereine nicht zufriedenstellenden Aufstiegsregelung Thema. Die Vereine aus der Regionalliga Nordost hatten Anfang Februar die Initiative "Aufstiegsreform 2025" ins Leben gerufen.

"Es ist richtig und wichtig, dass wir gemeinsam in den persönlichen Dialog eingestiegen sind", sagte Neuendorf: "Die Unzufriedenheit mit Blick auf die Aufstiegsregelung von den Regionalligen in die 3. Liga kann ich nachvollziehen. Für mich ist allerdings klar, dass sich die 3. Liga in ihrer jetzigen Struktur sehr gut entwickelt hat und daher unverändert bleiben muss." Der DFB werde bei einer möglichen Regionalliga-Reform "als Vermittler" bereitstehen.

Denn dies liege konkret in der Verantwortung der Regionalverbände und Regionalligaträger, mit denen die Initiative "Aufstiegsreform 2025" nun im nächsten Schritt in den Dialog einsteigen wolle.

Regionalliga-Reform: Nordost-Klubs sprechen von "Teilerfolg"

"Der Austausch war offen, konstruktiv und auf Augenhöhe", sagte Tommy Haeder, Prokurist des Chemnitzer FC und Sprecher der Initiative: "Wir haben einen DFB-Präsidenten erlebt, der unsere Haltung zur Initiative Aufstiegsreform 2025 nicht nur nachvollziehen konnte, sondern dafür spürbares Verständnis gezeigt hat."

Dies sei "ein wichtiges Signal - und ein erster Teilerfolg", so Haeder weiter. Mit Herrmann Winkler hatte auch der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) am Austausch teilgenommen.

Im Mittelpunkt der drei Vorschläge der Initiative steht eine Reduzierung der derzeit fünf Regionalligen (Nord, Nordost, West, Südwest, Bayern) auf vier Staffeln (Nord, Ost, Süd, West), die auf jeweils 20 Teams aufgestockt werden sollen. Jeder Staffelmeister würde demnach direkt aufsteigen.

Ein weiterer Ansatz der 17 treibenden Vereine waren Meister-Play-offs "mit gerechter finanzieller Verteilung" bei denen die fünf Regionalliga-Meister in einem "Jeder gegen jeden"-Format um den Aufstieg spielen und die vier besten Klubs aufsteigen.

Der dritte Vorschlag sah sowohl eine Aufstockung der 3. Liga von derzeit 20 auf 22 Teams sowie eine viergleisige Regionalliga vor, in der jeder Meister aufsteigt. Dazu sollten die zweiten Mannschaften aus beiden Spielklassen in einer eigenen U23-Liga zusammengefasst werden.