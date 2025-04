Stanisic erklärt Ausraster gegen Balljungen

IMAGO/Goal Sports Images

Bayern-Star Josip Stanisic schubste am Mittwochabend einen Balljungen weg

In den Schlussminuten des Viertelfinal-Rückspiels gegen Inter Mailand in der Champions League verlor Josip Stanisic kurzzeitig die Nerven und schubste einen Balljungen weg. Nach dem Schlusspfiff bat der Defensiv-Star des FC Bayern München um Entschuldigung und erklärte seinen Ausraster.

Für den FC Bayern ging es in der Schlussphase des Viertelfinal-Rückspiels gegen Inter Mailand in der Champions League um jede Sekunde. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Eric Dier in der 76. Minute wollten die Münchner unbedingt die Verlängerung erzwingen.

Ein Balljunge, der Zeit von der Uhr nehmen will, ist dabei keine Hilfe. Das dachte sich wohl auch Bayern-Shootingstar Josip Stanisic.

Als der 25-Jährige den Ball in der sechsten Minute der Nachspielzeit schnell wieder einwerfen wollte, hatte er die Rechnung ohne Nicolas Tosolini gemacht. Der U16-Spieler der Hausherren, der auf einem Hocker nahe der Inter-Bank saß, stieß den Ball mit der Hand von sich weg - und kassierte dafür einen heftigen Schubser von Stanisic, der ihn von seinem Hocker fallen ließ.

FC Bayern: Stanisic wirft Inter Zeitschinderei vor

Die Szene zog eine Rudelbildung an der Seitenlinie nach sich, in die auch Inter-Coach Simone Inzaghi und der bereits ausgewechselte Federico Dimarco involviert waren.

Dimarco sah schließlich die Gelbe Karte, Stanisic' Schubser blieb ungeahndet. Nach Abpfiff war der Bayern-Star aber immer noch ziemlich erbost - nicht zu Unrecht, denn die Diskussionen an der Seitenlinie rissen die Münchner kurzzeitig aus dem Spielfluss und kosteten weitere wertvolle Sekunden.

"Jede Mannschaft der Welt versucht, Zeit zu schinden. Inter ist darin ein bisschen besser als andere", erklärte der kroatische Nationalspieler vielsagend.

Zu einer Entschuldigung an den Balljungen konnte sich Stanisic schließlich noch durchringen. "Es tut mir leid, dass ich ihn geschubst habe. Das war dumm von mir", stellte er klar, betonte jedoch weiter: "Ich war in dem Moment einfach sauer, dass diese Spielchen gespielt wurden. Ich halte das für überflüssig."