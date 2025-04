Florenz zittert sich ins Halbfinale - auch Chelsea weiter

IMAGO/Marco Bucco/La Presse

Der AC Florenz genügte am Ende ein Remis

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit dem italienischen Traditionsklub AC Florenz das Halbfinale der Conference League erreicht.

Dem Serie-A-Klub reichte gegen den slowenischen Meister NK Celje im eigenen Stadion ein 2:2 (1:0), das Hinspiel hatte Florenz 2:1 gewonnen. Gegner im Kampf um die dritte Finalteilnahme in Folge wird Betis Sevilla, das den polnischen Meister Jagiellonia Bialystok ausschaltete.

Ebenfalls im Halbfinale steht der FC Chelsea. Die Londoner unterlagen zwar Legia Warschau an der Stamford Bridge überraschend mit 1:2 (1:1), kamen dank des 3:0 im ersten Duell aber weiter und treffen nun auf Djurgardens IF. Das Team aus Stockholm gewann nach langer Überzahl bei Rapid Wien 4:1 (2:1, 1:1) nach Verlängerung, das erste Duell in Schweden hatte Rapid noch mit 1:0 für sich entschieden.

Auch ohne den in der 81. Minute eingewechselten Gosens war Florenz zunächst die bestimmende Mannschaft, der schon im Hinspiel erfolgreiche Rolando Mandragora (37.) erzielte das 1:0. Celje schaffte durch Aljosa Matko (54.) und Klemen Nemanic (65.) zwar die Wende, doch das 2:2 durch Moise Kean (67.) verhinderte eine Verlängerung.

Die Fiorentina hatte sowohl 2023 (1:2 gegen West Ham) als auch 2024 (0:1 n.V. gegen Olympiakos Piräus) das Endspiel des erst 2021 eingeführten Wettbewerbs verloren.

Am 1. und 8. Mai geht es nun gegen Betis. Den Spaniern genügte in Polen ein 1:1 (0:0), um erstmals in der Vereinsgeschichte ein Europapokal-Halbfinale zu erreichen. Das Hinspiel hatte Sevilla 2:0 gewonnen.