FC Bayern hat "große Chance" auf Wirtz-Deal

IMAGO/Laci Perenyi

Heftig umworben: Florian Wirtz

Wo schnürt Florian Wirtz in der kommenden Saison die Fußball-Schuhe? Diese Frage sorgt seit Monaten für Schlagzeile um Schlagzeile. Vor allem der FC Bayern flirtet schon länger intensiv mit dem Superstar von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rechnet den Münchner durchaus gute Chancen beim Poker um den 21-Jährigen aus. Ein anderer Klub aus der europäischen Fußball-Elite darf aber auch hoffen: Real Madrid.

"Auch Real ist nicht chancenlos. Aber ich glaube, dass der FC Bayern eine große Chance hat, in Zukunft gemeinsam mit ihm zu gehen. Bayern in Person von Uli Hoeneß ist wahnsinnig bemüht, Florian an die Isar zu holen", führte Lothar Matthäus am Donnerstagabend im Vorfeld Europa-League-Viertelfinales zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur bei RTL+ seine Einschätzung im Werben um Florian Wirtz vom deutschen Meister Bayer Leverkusen aus.

Wirtz' Vertrag bei der Werkself endet erst im Sommer 2027, dass der DFB-Star noch eine weitere Saison unterm Bayerkreuz dranhängt, ist keineswegs ausgeschlossen. Sollte der Youngster im Sommer allerdings auf den Markt kommen, wird die europäische Fußball-Elite Schlange stehen.

FC Bayern bei Wirtz nicht die Nummer eins

Neben dem FC Bayern und Real Madrid galt zuletzt vor allem auch Manchester City als möglicher Abnehmer.

Allerdings dürfte das Feld der Klubs, die am Ende tatsächlich eine Chance haben, schon deswegen überschaubar bleiben, da sich das Volumen des Gesamtdeals deutlich jenseits von 100 Millionen Euro befinden dürfte. Allein die Ablöse dürfte schon im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Die "Sport Bild" berichtete unlängst übrigens, dass Real Madrid bei einem Wunschklubranking des Offensivspielers den ersten Platz einnehmen würde und auch Manchester City rangiert der Sportzeitung zufolge vor dem deutschen Rekordmeister.