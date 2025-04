Das bedeutet das Eintracht-Aus für die Bundesliga

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Eintracht Frankfurt ist aus der Europa League ausgeschieden

Für die Bundesliga-Klubs bedeutete die zurückliegende Europapokal-Woche nicht weniger als den Totalschaden. Am Dienstag bereits flog Borussia Dortmund aus der Champions League, am Mittwoch folgte der FC Bayern. Für Eintracht Frankfurt war in der Europa League dann am Donnerstag Endstation, sodass auf europäischer Bühne fortan ohne jedes deutsches Team weitergespielt wird. Das Ausscheiden der Eintracht hat dabei unmittelbare Folgen für die gesamte Bundesliga.

Mit dem dreifachen Scheitern im Viertelfinale der Champions League und Europa League steht nämlich jetzt fest, wie viele Europapokal-Plätze Deutschland im kommenden Jahr hat - und wie diese verteilt sind.

Als möglicher Gewinner der Champions League (BVB) oder der Europa League (Frankfurt) wären ein zusätzlicher achter Startplatz möglich gewesen - so bleibt es bei sieben Startern in der bevorstehenden Spielzeit 2025/26. Auch das zusätzliche Königsklassen-Ticket, das die Bundesliga im Vorjahr wegen der starken Leistungen holte, fällt in diesem Jahr folglich weg.

Für die Abschlusstabelle der Bundesliga, die am 17. Mai nach dem 34. und letzten Spieltag feststehen wird, bedeutet das konkret: